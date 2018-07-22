В современном мире идет большая стройка нового миропорядка. Естественно, каждая страна отстаивает свои национальные интересы. И это стало предметом исследования российского информационного агентства "Альтаир", которое провело масштабный опрос. По итогам выяснилось, что россияне считают белорусского Президента наиболее эффективным из государственных лидеров зарубежья.

Александр Лукашенко оказался вне конкуренции. Два с половиной месяца респонденты отвечали на вопрос "Кто из лидеров зарубежных государств наиболее эффективен в отстаивании интересов своей страны?" В первые дни опроса лидировал председатель КНР. Однако, как отметили в агентстве, преимущество белорусского лидера неуклонно возрастало. В результате, по мнению трети опрошенных, именно Александр Лукашенко во главе списка президентов, кто радеет за национальные интересы больше всего.