Рейд "Главного эфира"! Внимание привлекли недобросовестные арендаторы водоемов

И все-таки природные и народные темы сегодня в фаворе "Главного эфира". Наша программа не могла пройти мимо очень актуального для Синеокой озерного вопроса. Бережно относиться к природным богатствам - золотое правило для тех, кто хочет, чтобы их дети и внуки тоже оценили всю эту красоту. Известно, что раньше даже церковные колокола замолкали на время нереста. Теперь в набат бьют рыбаки, а в унисон и все неравнодушные. Внимание привлекли недобросовестные арендаторы водоемов, которые научились превращать карасей, лещей и щук в быстрые, большие деньги, порой просто наплевав на экологию. В подробностях мутных схем разбиралась наша съемочная группа. Рейд "Главного эфира".

Рассказывает Ксения Лебедева.

Сергей Масколев, один из руководителей предприятия, которое более 10 лет арендует в Поставском районе Витебщины природный водоем Должа. И вот, казалось бы, какие вопросы - прекрасные места, можно приехать отдохнуть, порыбачить. Но нет. Тем, кто здесь впервые, это вряд ли удастся.

Проезжая по дороге, мы увидели поворот и решили проверить, как мы сможем пробраться к озеру через него. Мы остановились и увидели стройку и бурьян. Подхода к озеру по-прежнему нет. Нет и рыбаков. Местные поговаривают, что порыбачить сюда не едут. И охрана тоже не ведется. Интересуемся, как найти егеря.

Никакой информации нет. Ничего здесь нет. Арендатор оказался пунктуальным, но разговор не завязался.

После повторного звонка беглец предложил проехать, где все, как он сказал, есть для рыбалки. Ситуацию с подъездом, который увидели мы, объяснить отказался.

Озеро, согласно открытой информации на сайте Минсельхозпрода, арендуется для организации платного любительского рыболовства. Информация об этом должна быть на стендах при подъезде к берегу. Чего мы не нашли.

Андрей Сергеев, начальник отдела рыболовного хозяйства и индустриального рыбоводства ГО "Белводхоз":

"Арендатор выписывает путевки. Путевки специальной формы. После окончания рыбалки рыбак должен сдать эту путевку. И есть минимальный перечень условий, которые арендатор должен создать, чтобы организовывать платное любительское рыболовство. Это зарыбление, создание каких-либо мостиков. Автостоянок, мест для сбора мусора".

В поисках подъезда к озеру Должа мы натолкнулись вот на такую табличку, где указано постановление от 2008 года районного исполкома Постав. Хотя постановление 2008 года было отменено.

На стенде запрет на пользование маломерными судами с двигателями. За 10 лет он отменялся и вновь вступал в силу по новым причинам. Но людей об этом не посчитали нужным информировать. Как и об аренде. Поскольку частник с нами отказался беседовать, мы обратились к местным властям.

Получается, что действительно не принадлежат никому. Ведь местные власти о своих обязанностях забыли. Беседа и все увиденное лишь подтверждение тому, что, отдавая в аренду, ответственность с себя снимают. Наш случай, когда ущерб природе не был установлен. Но есть и другие.

За первое полугодие текущего года госинспекцией выявлено более 1600 нарушений правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. Изъято порядка 4,5 тысяч сетей общей протяженностью 185 километров. А также более 4 тон незаконно выловленной рыбы.





Сергей Шкатулов, заместитель начальника управления анализа и контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира:

"Значительная часть этих нарушений обусловлена тем, что арендаторы не выполняют свои договорные обязательства, связанные с охраной рыболовных угодий, а также обеспечением обязанностей по благоприятным условиям для рыболовов-любителей. Зачастую местные распорядительные органы, на которые возложена работа по осуществлению охраны рыболовных угодий фонда запаса, стараются передать их как можно больше в аренду, чтобы эти обязанности возложить на арендатора. При этом контроль за их деятельностью не осуществляют".

Так, резонансными стали задержания должностных лиц - арендаторов, которые незаконно добывали рыбу с привлечением посторонних в Браславском районе - более 40 килограммов.

А также перевозили улов без документов на товар - руководитель фермерского хозяйства Горвальское был задержан при транспортировке более 80 килограммов рыбы.

В данный момент идет проверка по превышению квоты по вылову на 75 килограммов в рыбхозе "Локтыши" на Брестчине.

Стоит отметить, что специалисты сегодня говорят о низкой рентабельности промыслового рыболовства. Как отмечают в Госинспекции по охране животного и растительного мира, происходит это в силу разных причин, среди которых невыполнение арендаторами обязательств по зарыблению рыболовных угодий, а также отсутствие условий для восстановления видового разнообразия рыбы.

Один из примеров озеро Черешля в Гродненской области.

Камнем преткновения для естественной весенней миграции рыбы стала вот эта плотина, установленная арендатором. То есть, рыба которая идет на нерест весной, не может попасть из Немана в озеро. Выйти из озера она тоже не может, так как арендатор установил еще один барьер в виде сетки.

Сейчас в правительстве разрабатывают проект внесения изменений и дополнений в правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. Документ должен быть готов до 1 сентября этого года. И, судя по всему, среди любителей отдыха на природе и рыбалки это будут самые долгожданные изменения.