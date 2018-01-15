14 Января 2018 21:18

Весьма неожиданная новость, которая касается Европейского союза, на неделе пришла из Польши. Варшава заявила о возможности покинуть ЕС. И ладно бы, громко о глобальном рассуждали политологи или эксперты. Но с таким прогнозом выступил председатель Совета ЕС – этнический поляк и экс-премьер этой страны Дональд Туск.

Политик считает, что Единая Европа перестанет быть интересна Варшаве ровно в тот момент, когда Польша из страны-реципиента европомощи превратится в ее донора. Отметим, отношения между Варшавой и Брюсселем испортились на фоне миграционного кризиса.

Журналисты тут же подметили: “Развод по-европейски продолжается. Дескать, по стопам Великобритании пойдет и эта страна”.

Ну а весь сыр-бор из-за того, что правительство консерваторов отказалось выполнять квоты по приему беженцев. После этого власти ЕС внезапно заинтересовались законодательными инициативами польских властей и нашли их недемократичными.

В ближайшие месяцы Варшава может стать первой столицей Единой Европы, находящейся под европейскими же санкциями. Польские власти, комментируя сложившуюся ситуацию, говорят, что "ЕС уже не тот", а все решения в рамках Союза принимаются не консенсусом, а группой наиболее развитых государств. Польский Президент Анджей Дуда в своем заявлении в выражениях не стеснялся.

Анджей Дуда, президент Польши:

"Европейские институты должны разделить ответственность за то, что общество разочаровано интеграцией. И они должны проанализировать допущенные ошибки. Задача институтов Евросоюза - выстроить гармоничную европейскую политику, а не разделять государства и противопоставлять их друг другу. Если кто-то думает, что у него есть монополия на право строить Европу такой, какой она должна быть, не спрашивая мнения других и не признавая иных доводов, то это узурпатор европейской идеи, а не ее реформатор".