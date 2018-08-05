Промежуточные результаты гонки вооружений: у США - конкурентное преимущество

5 Августа 2018

А теперь о соревнованиях несколько другого характера. Недавно были опубликованы данные, которые напоминают промежуточные результаты чуть ли не спринтерской гонки, только вооружений. Американские войска присутствуют в 177-ми странах из 193 стран - членов ООН. Американский генерал Джозеф Данфорд отчитался о 300 тысячах военнослужащих "экспортного" контингента. И заявил, что у войск США "есть конкурентное преимущество перед любым потенциальным противником". Вот так теперь называется империализм ХІ века.

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