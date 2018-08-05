Проект "На контроле Президента" о хранении кормов смотрите в среду после "Панорамы"

Впрочем, убрать травы - не значит накормить скот, получить молоко с мясом и купаться в прибыли. Куда важнее корма сохранить. Ведь именно от качественной консервации сенажа зависит здоровье буренок. Именно поэтому Президент неоднократно заострял вопросы закладки травяных кормов в специально оборудованные траншеи. Ведь хранение по дедовским методам сенажа в буртах приводит к порче дорогостоящих кормов. И, как следствие, не только снижение надоев и привесов, но даже гибель животных.

Ситуацию с правильным хранением кормов на личный контроль взял Президент. Александр Лукашенко поручил до конца года уйти от архаичных методов и по всей стране построить современные траншеи. Как выполняется поручение Главы государства, смотрите в новом специальном проекте Агентства теленовостей по средам после "Панорамы".