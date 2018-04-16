Проблема перенаправления общественного мнения в другое русло актуальна для всех развитых стран

15 Апреля 2018 21:12

Как говорил классик уже российской журналистики: "Совпадение? Не думаю". Нельзя не восхититься масштабами пропагандистской машины и не порадоваться за степень единения наших американских коллег, но проблема перенаправления общественного мнения в некое другое – выгодное третьим сторонам - русло сейчас актуальна для всех развитых стран. И чтобы решить ее, и западные, и восточные столицы готовы идти даже на очень непопулярные шаги. Какие – сейчас расскажем.

Рассказывает Юрий Козлов: Дортмунд, Германия. Январь 2017. Церковь Святого Рейнольди – старейший католический храм страны – сгорела дотла после поджога, организованного в новогоднюю ночь мигрантами-мусульманами. В социальных сетях нарастает волна недовольства. Правые активисты готовятся к проведению демонстраций. Власти оперативно реагируют на кризисную ситуацию и выясняют три любопытных момента. Первый – беженцы ни при чем, второй – церковь Святого Рейнольди вовсе не старейший католический храм Германии и третий – пожара в храме не было.

Инцидент в Дортмунде – классический пример фейковых новостей. Причем последствия таких информационных вбросов могут быть куда более глобальными, чем рост консервативных настроений в отдельно взятой европейской стране. Все помнят шквал фейков, сопровождавших предвыборную кампанию в США, референдум о Брексите. Фейком, причем особо циничным, официальная Москва называет регулярные сообщения о применении химоружия войсками Башара Асада в Сирии. А ведь подобная дезинформация может стать причиной настоящего и, возможно, глобального конфликта.

В начале 2000-х США и ЕС жестко критиковали систему "Золотой щит", также известную как Великий китайский файрвол. Она позволяет фильтровать содержимое местного сегмента Интернета и ограничивает доступ к целому ряду сайтов либо мессенджеров. Сейчас же западные страны идут по китайскому пути, оперативно меняя законодательство. Акцент – на соцсетях. Их аудитория – молодежь, легкая на подъем и склонная к опрометчивым суждениям.

В Великобритании после серии терактов разрабатывают нормы, которые позволят контролировать общение в соцсетях и мессенджерах, в частности, в WhatsApp – им часто пользуются террористы. Еще летом британский премьер Тереза Мэй заявляла, что речь в законопроекте пойдет об ответственности, которую будут нести владельцы сайтов за распространение экстремистского контента. Что касается заведомо ложной информации, то наказание за нее предусмотрено национальными законами уже давно – штраф до миллиона фунтов стерлингов.

Во Франции тема фейковых новостей стала особенно актуальной год назад – во время президентских выборов. Вбросы о нетрадиционной ориентации и коррумпированности Эммануэля Макрона серьезно сказались на рейтинге политика. В начале этого года Макрон заявил о необходимости усилить контроль за распространением фейков, а самих распространителей наказывать.

Новый антифейковый закон уже четвертый месяц действует и в Германии. С 1 января работающие в немецком сегменте Интернета соцсети обязаны удалять ложные новости, клевету и оскорбления и сообщать в полицию о постах, за которые предусмотрена уголовная ответственность – это призывы к мятежу либо разжигание розни. Штраф за нарушение закона – до 50 миллионов евро. Это серьезная сумма даже для таких гигантов, как "Фейсбук", "Гугл" или "Твиттер". Комментируя заявления активистов о наступлении на свободу слова, министр иностранных дел ФРГ Хейко Маас заявил – "свобода заканчивается там, где начинается уголовное право".