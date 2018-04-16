Президент: Зимние виды спорта в Беларуси необходимо сохранить

15 Апреля 2018 21:16

Зимние виды спорта в Беларуси необходимо сохранить. Об этом заявил Президент на большом совещании по итогам сезона. Неустойчивый климат наших широт да и порой откровенно плохие результаты спортсменов наводят на мысль, что легче отказаться от развития немедальных видов. Но Александр Лукашенко убежден: трудолюбие вкупе с новыми технологиями способно вдохнуть вторую жизнь как в лыжные дисциплины, так и конькобежные.

Президент в очередной раз напомнил, что деньги для достойной оплаты достойного результата в стране найдутся, и потребовал разработать в каждом виде спорта концепцию развития на 10-15 лет.

Как же будут в Беларуси создавать эффективную систему воспитания атлетов, и что мы имеем на данный момент?

Рассказывает Николай Стуло. У нас нет спорта высоких достижений. Из уст Александра Новаковича, новоявленного директора Центра олимпийской подготовки, эти слова о фигурном катании звучат как приговор. Беларусь не была представлена на Олимпийских играх в Пхенчхане. И ведь не скажешь, что не из кого выбирать. Если исходить из массовости, то многие виды о такой могут только мечтать.

Только в госучреждениях фигурным катанием занимаются 1066 детишек, с ними работает 71 штатный тренер в 11 отделениях по всей стране. А если учесть, что фигурное катание - это красиво, эстетично, есть крыша над головой, то понятен выбор родителей. В частных школах занимающихся не меньше. Поэтому даже сегодня при отсутствии результатов на взрослом уровне танцами на льду занимаются тысячи детей. Но они не видят перспектив.

Дети в 14 лет не видят перспектив и уходят из спорта. Больше налегают на учебу. Тоже не плохо, но страна ведь вкладывает деньги в большой спорт, а не только в массовое катание на льду. Александр Новакович признается: это белорусская памяркоўнасць в худшем ее проявлении.

Вокруг личностей тренера и спортсмена должна быть выстроена целая система в каждом виде, требует Президент. Александр Лукашенко в очередной раз говорит о большом внимании государства к спорту и подкрепляет эти слова цифрой – только за последний олимпийский цикл (это четыре года) на зимние виды затрачено десять с половиной миллионов долларов. Отдача при этом недостаточна: даже золото Пхенчхана отчасти завоевано случайно, и специалисты с этим соглашаются.

Беларусь - небольшая страна и не может себе позволить ошибаться на этапе селекции, поэтому новые технологии обязательны на этапе выявления талантов. Сейчас при Федерации биатлона работает комплексная научная группа, которая пытается проверить по показателю МПК (максимальное потребление кислорода) детей даже из самых удаленных уголков страны. При этом делается доброе дело не только для биатлона, но и для смежных лыж.

Вот эти 12 отобранных биатлонистов должны проявить себя скоро. 17-летнего Александра Кошина и вовсе видят на Играх в Пекине. Пока же подростки в Музее Великой Отечественной войны получают и должное патриотическое воспитание, без которого успехи в спорте невозможны. Научный подход должен присутствовать в каждом виде. Времена, когда определяли талант и тренировали по ощущениям, на глаз, безвозвратно ушли.

Жестокая борьба с допингом в современном спорте - это данность. Идея здравая, правда, она все больше приобретает политический окрас. И попробуй разберись, где атлетов наказывают по заслугам, а где просто устраняют по надуманным причинам? Сейчас вот разгорается грандиозный скандал в мировом биатлоне. Мир застыл в ожидании новых разоблачений. Отрадно, что наши зимники в этих делах давно не замечены.

Вячеслав Богуш - мастер спорта по лыжным гонкам, тренер местной ДЮСШ - человек в районе известный. Девять лет как на пенсии, но любимое дело не бросает. Он - личность, на его примере как нельзя лучше видно, что значит человеческий фактор. Инвентаря не всегда хватает, но Богуш не привык плакаться. Чтобы как-то выходить из положения, тренер своими руками ремонтирует прохудившиеся лыжные ботинки, лопнувшие лыжи и палки. В подвале оборудовал мастерскую. Сломанный инвентарь Богушу отдают и знакомые спортсмены. Так у детишек появляется возможность оценить, к примеру, "Фишеры".

Вячеслава Богуша Президент увидел по телевизору и на совещании ставил всем в пример. Сложно не согласиться.

Повышение материально-технической базы не просто разговоры, уверяет Александр Лукашенко. Уже даны конкретные поручения по выпуску в Беларуси лыж, ботинок, ратраков, ледозаливочных машин и прочего. Лыжероллерные трассы появятся в каждой области уже к лету. Чего нельзя создать у себя - нужно купить. Так, в горных лыжах приобрели тренажер. Заводишь на панели любую трассу мира и проводишь тренировку, имитируя движения лыжника. В условиях равнины это помогает, позволяет заменить зарубежные сборы.

Мы не должны потерять зимние виды - резюмирует Президент. Но речь даже не столько о спорте высоких достижений. В школах дети обязаны бегать на лыжах и коньках. Такое время – ради здоровья нации будущие поколения нужно отвлечь от гаджетов. И это серьезный вызов.