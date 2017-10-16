Президент провел совещание с представителями силовых структур

15 Октября 2017 21:35

Вопросы безопасности на неделе обсуждали и на высшем уровне. На совещании с представителями силовых структур Президент рассмотрел ряд уголовных дел, которые находятся у него на контроле. Кроме того, были рассмотрены оперативно-следственные материалы в отношении работы руководителей республиканского и местного уровней, а также противоправных действий отдельных сотрудников правоохранительных органов и силовых структур.

По итогам совещания Президентом был принят ряд кадровых решений, в том числе касающихся Оперативно-аналитического центра Республики Беларусь. В связи с претензиями к их работе со стороны комиссии, созданной по поручению Главы государства, которая изучала деятельность центра, Президентом принято решение о временном отстранении от занимаемых должностей руководства и некоторых сотрудников данной структуры до окончания расследования фактов, представленных Президенту.

По окончании мероприятия журналисты также поинтересовались у пресс-секретаря Президента, затрагивалась ли на совещании ситуация вокруг гибели солдата в Печах. Как заявила Наталья Эйсмонт, эта тема находится на жестком контроле у Главы государства. Ответственным лицам Президент поручил разобраться в ситуации самым тщательным образом, изучить ее до мельчайших подробностей и представить объективный результат. Главе государства буквально по несколько раз в день докладывается о ходе оперативных мероприятий. Позиция Президента в этом вопросе настолько жесткая, что никто из виновных от ответственности не уйдет.

Ситуацию прокомментировал и Следственный комитет. В ведомстве озвучили три основных версии: убийство, доведение до самоубийства и самоубийство. По делу были допрошены два десятка солдат, проходивших службу в этой части. Следствие пришло к выводу, что командир отделения злоупотреблял своей властью.

Последовала и реакция Министерства обороны. Пять должностных лиц 72-го Объединенного учебного центра сняли с должностей. В том числе и командира воинской части, где проходил службу Александр Коржич. Еще четверо военнослужащих должностных лиц уволены из рядов Вооруженных сил.

Напомним, 3 октября в воинской части в Печах было обнаружено тело 21-летнего рядового. По факту гибели возбудили уголовное дело, детали которого, откровенно говоря, шокируют. Следствие установило, что 17 сентября Александр Коржич был определен в медчасть с острой респираторной инфекцией, а выписан 26 сентября. После чего больше недели рядового срочной службы никто не видел.

Тело обнаружили висящим в петле из ремня со связанными ногами и надетой на голову майкой в подвале воинской части. Сейчас следователи продолжают опрашивать свидетелей, друзей и близких солдата. Назначен ряд экспертиз.