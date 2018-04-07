8 Апреля 2018 21:12

Еще одна тема, которая широко обсуждалась на Республиканском семинаре - совещании о развитии села. Жизнь в небольших городах, поселках и деревнях должна стать еще комфортнее. Для этого будут созданы новые социальные стандарты - это задача руководителям регионов. Правительству Президент поручил выработать действенный механизм создания деревни будущего.

О чем идет речь? О полноценном социальном обслуживании, эффективном использовании пустующего жилья в деревнях и на хуторах, создании транспортной доступности, чтобы можно было добраться даже в самые отдаленные поселения.

Наглядный пример деревни будущего - поселок Копысь Оршанского района. Местные жители говорят: жизнь в небольшом населенном пункте ничуть не уступает городской. Заасфальтированные улицы и переулки, множество спортивных городков с тренажерами под открытым небом, современные детские площадки. И это только то, что сразу бросается в глаза. На самом деле, новую жизнь здесь вдохнули буквально в каждый сантиметр земли.

Активно работают над созданием деревни будущего и на юге страны. Площадкой для реализации амбициозного проекта выбрали агрогородок Остромечево. Главная задача - обеспечить людям достойную занятость и создать инфраструктуру городской жизни, сохраняя при этом деревенский уклад и традиции. О том, как живут сельские горожане, - репортаж Марины Романовской.

Председатель Копысского поселкового исполкома Екатерина Вацуро лично проводит экскурсию для нашей съемочной группы. Весенний солнечный день вдохновляет на пешие прогулки по живописным местам. Заасфальтированные улицы и переулки, ухоженные дома и идеальный порядок во всем городском поселке - это первое, что бросается в глаза.

Население Копыси - без малого девятьсот человек. Для комфортной жизни людей здесь созданы все условия. Современная школа, детский сад, больничный городок, магазины, кафе. Примечательно, что в Копыси много мест для прогулок с детьми, а также для занятий спортом.

У небольшого городского поселка богатая история. Информационный стенд на белорусском, русском и английском приглашает посетить средневековое городище. Деревянные беседки, скамейки, смотровые башни появились после масштабной реконструкции. У местных жителей берег Днепра - любимое место отдыха.

Этот памятный знак в центре городского поселка говорит о трудолюбии и таланте местных жителей. Копысь - один из древнейших центров художественной керамики на территории Беларуси. Посуду, женские украшения здесь делали уже в XIV веке. Копысские мастера прославились и умением изготавливать удивительной красоты печной кафель. Традиционные народные ремесла возрождают в этих стенах. Елена Суховарова - керамист в третьем поколении. В её руках глина становится настоящим произведением искусства.

Александр и Ирина Дроздовы неразлучны уже несколько лет. Плечом к плечу даже на работе. Он - мастер народных ремесел, она - продавец в салоне-магазине. Говорят, всегда мечтали жить в спокойном уютном поселке. Таком, как Копысь. Здесь людям доступны все социальные блага - ничуть не хуже городских.

Сохранить связь с истоками и при этом иметь все блага современной жизни. Работать и достойно зарабатывать - в этом и есть суть деревни будущего. Цех по производству сыров в Копыси открылся более десяти лет назад. Сейчас здесь работают более пятидесяти человек. В городском поселке выпускают девятнадцать видов сыров. В ближайшее время на прилавках появится "Пармезан Делюкс", "Жунголс" и "Старый Амстердам".

Активно идет работа над созданием деревни будущего и на юге страны. Площадкой для реализации амбициозного проекта выбран агрогородок Остромечево. Главная задача - обеспечить людям достойную занятость и создать инфраструктуру городской жизни, сохраняя деревенский уклад и традиции. Свою концепцию деревни будущего брестские архитекторы разработали по поручению Главы государства. Проект предусматривает формирование целого экокластера с центром в Остромечеве.

Николай Коршенков, зампредседателя Брестского райисполкома: "Уже определяем проектную организацию для разработки генплана развития Остромечево на период до 2030 года. Кроме того, определяемся с возможностью строительства кварталов жилой застройки. Населенный пункт сегодня остро нуждается в объектах социального притяжения. Это спортивные объекты. Где можно было бы молодёжи провести свой досуг".

Согласно концепции, каждый житель деревни должен заниматься работой по душе. Ремесленники - работать с туристами в музеях народных ремесел. Талантливые повара смогут открыть кафе с аутентичными блюдами, а фермеры - лавки с экологически чистой продукцией. К слову, развивать предпринимательские навыки в Остромечеве уже начали. Недавно здесь заработал Центр поддержки инициатив женщин.

Инна Дячек, председатель Лыщицкого сельсовета Брестского района: "Было проведено 6 тренингов по обучению женщин бизнесу и более 20 мастер-классов по обучению ремеслу. Чтобы была самозанятость женщины. И это приносило ей доход".

Укрепить село, обеспечить аграрный сектор квалифицированными кадрами и остановить отток населения в город - все это возможно только с повышением качества жизни в небольших населенных пунктах. Для этого и создается проект "Деревня будущего". Чтобы в ближайшем настоящем жизнь в белорусской глубинке по возможностям и комфорту не уступала городской.