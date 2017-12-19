Президент назначил двух новых руководителей силового блока

17 Декабря 2017 21:31

МВФ оценил потери мировой экономики от коррупции. Два триллиона долларов, а это 2 % мирового ВВП. Какие-то фантастические цифры, а всему виной - обычные взятки. Причем глава организации Кристин Лагард недвусмысленно намекнула, что эти данные - только верхушка айсберга.

Тем временем борьба с коррупцией остается актуальным вопросом и для нашей страны. Об этом напомнил Президент, назначая сразу двух новых руководителей силового блока. Оперативно-аналитический центр на этой неделе возглавил Андрей Павлюченко. Он раньше был начальником службы безопасности Президента. Эту вакантную должность теперь занял его бывший заместитель - Дмитрий Шахраев. Обе структуры нацелены на вопросы как внешней, так и внутренней безопасности. Как раз из расчета на эффект спайки и состоялось назначение руководителей, которые хорошо знают о нюансах работы обеих служб.