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Президент назначил двух новых руководителей силового блока
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17 Декабря 2017 21:31

Президент назначил двух новых руководителей силового блока

МВФ оценил потери мировой экономики от коррупции. Два триллиона долларов, а это 2 % мирового ВВП. Какие-то фантастические цифры, а всему виной - обычные взятки. Причем глава организации Кристин Лагард недвусмысленно намекнула, что эти данные - только верхушка айсберга.

Тем временем борьба с коррупцией остается актуальным вопросом и для нашей страны. Об этом напомнил Президент, назначая сразу двух новых руководителей силового блока. Оперативно-аналитический центр на этой неделе возглавил Андрей Павлюченко. Он раньше был начальником службы безопасности Президента. Эту вакантную должность теперь занял его бывший заместитель - Дмитрий Шахраев. Обе структуры нацелены на вопросы как внешней, так и внутренней безопасности. Как раз из расчета на эффект спайки и состоялось назначение руководителей, которые хорошо знают о нюансах работы обеих служб. 

  

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