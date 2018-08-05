Президент Беларуси посетил Минский и Миорский районы

Как в таких порой экстремальных условиях белорусским аграриям сделать свой труд более эффективным? Традиционно в эту горячую пору Президент проводит серию рабочих поездок по регионам, чтобы лично вникнуть в проблемы сегодняшнего дня. На этой неделе Глава государства посетил Минский и Миорский районы. Погодные условия, конечно, повлияли и на белорусский каравай. Но плюсы госрезерва смогут полностью покрыть нужды населения и потребности отрасли.

В северном, и традиционно не самом богатом на урожай регионе нашей страны, вопросы уборочной всегда стоят наиболее остро. За счет чего можно качественно усилить слабые места агроотрасли? Во-первых, обратить внимание на трудовую и кадровую дисциплину. Ведь порой работа отдельных специалистов спустя рукава, лишает смысла усилия тысяч тружеников села. Которые, в итоге и пашут, и сеют только себе в убыток. Принципиальная позиция Президента: Витебской области пора подниматься за счет собственных ресурсов и эффективности труда. Касательно АПК - сеять те культуры, которые дают наибольший урожай в существующих условиях.

Конечно, во время таких поездок большое внимание уделяется и социально-экономическому развитию регионов. Все подробности - в репортаже Илоны Красуцкой.

Эта неделя в рабочем графике Президента прошла под знаком преимущественно аграрной инспекции. Александр Лукашенко ознакомился с ходом уборочной кампании в Минской и Витебской областях. Любая из подобных поездок влечет целый комплекс поручений в масштабах страны. Так было и на этот раз. Технологическая, кадровая дисциплина и в то же время человеческое отношение к главным героям страды, которая в этом году проходит при плюс 30. Глава государства ответил и на вопросы журналистов: как дальше будет развиваться аграрная отрасль страны.

Сперва тактика. В начале недели Александр Лукашенко встречается с губернатором Минской области. 22 его района расположены в разных климатических зонах. По сути, результаты уборки зерновых отражают ситуацию в стране в целом.

А на следующий день продолжение разговора, что называется, в натуральных декорациях. Александр Лукашенко приехал на поля 1-й Минской птицефабрики. Здесь известная проблема: засуха в прямом смысле подкосила планы аграриев. Глава Минского района даже посчитал, на каждом квадратном метре примерно минус 160 стеблей. Увы, погода в этом году во всем мире не способствует аграрным рекордам. Беларусь не досчитается полмиллиона тонн урожая по отношению к прошлому. Тем не менее, его полностью хватит и населению, и для потребностей животноводства и агропереработки. Госрезерв в полтора миллиона тонн с лихвой компенсирует потребности пищепрома, а недобор по кормовым сортам - высокий урожай кукурузы и трав. Сейчас важно мобилизовать все силы.

И, действительно, слишком жаркое и на редкость сухое лето привело к громадным потерям. Немецкие фермеры ожидают убытков более чем в миллиард евро. В Финляндии не досчитаются почти трети привычного урожая. И даже один из крупнейших экспортеров пшеницы, Россия, не доложит в общемировой каравай до 100 миллионов тонн.

Для выполнения всех полевых работ хозяйства Беларуси дополнительно привлекли профессиональные кадры с промпредприятий и учебных заведений страны. Работают механизаторы особенно сейчас просто на износ. В нынешних погодных условиях выдержка поистине героическая. Но нужно не забывать про себя. Президент просит поберечь людей.

Качество уборки зерновых напрямую зависит от техники. Основная задача - не потерять ни зерна. Создать собственное комбайностроение в свое время было поручением Президента. Сегодня линейка техники "Гомсельмаш" бороздит просторы полей на всех континентах. Комбайнер Алексей Яковлев этот сезон впервые работает за рулем "Палессе GS-12А1". Здесь новое все: дизайн, объем бункера, соломоизмельчитель. Не машина, танк.

По традиции Александр Лукашенко прямо в поле общается с журналистами. Но после вопроса интервью пришлось приостановить - слишком шумно, уборочная кампания не ждет ни минуты. Ее не прерывали даже на время президентского визита. Кстати, за рулем комбайна - младший сын Главы государства Николай. Уже традиционно для этого времени года вспоминает навыки механизатора. Тем более самое время - школьные каникулы. После паузы Президент прокомментировал периодически появляющиеся в СМИ мнения о необходимости наращивания импорта зерна и сокращения инвестиций в белорусскую деревню.

А в конце недели Александр Лукашенко посетил северный регион. Да, в привычно не самом богатом на урожай "аграрный вопрос" закрывается позже. Спикер нижней палаты парламента родом из Витебщины, в том числе курирует и развитие региона. Владимир Андрейченко расскажет: в целом по технологиям область подтянули, качество обработки земли улучшили, но вот с кадрами проблема. Отсюда и поручение Президента - усилить технологическую и кадровую дисциплину. Причем, в целом по стране.

Об этом и не только разговор на полях хозяйства "Турково". Под зерновые отведена почти тысяча гектаров. Еще пару дней - и хлеб уберут полностью. Погода здесь тоже скорректировала виды на урожай. Но идеальных условий не будет никогда. Глава государства ориентирует, учитывая прошлый опыт, нужно сеять культуры, которые дают наибольший урожай в существующих условиях.

Продолжается здесь и заготовка кормов. Хранят по технологии - в траншеях и рулонах, оборачивают в специальную стрейч-пленку. Такая заготовка позволяет добиться высокого содержания протеина. Технологии есть, но техники не хватает. Президент ставит новую задачу для конструкторов и механизаторов.

"Турково" в числе показательных хозяйств, но в регионе хватает и его полных противоположностей. Почти сотня убыточных - накопили долгов более чем на 3,5 млрд рублей. Губернатор области предлагает "план спасения": создать единую управляющую структуру. По сути Николай Шерстнев дублирует идею Александра Лукашенко. Президент не раз предлагал объединять предприятия агрохолдинг - структуру с полным циклом производства: что называется, от поля до прилавка. Такие уже есть в Оршанском, Глубокском и Полоцком регионах. Интеграция дает первые положительные результаты.

От белорусских аграриев хорошие новости - уже собрано три с половиной миллиона тонн хлеба. Но не такие радужные вести от синоптиков, и на следующей неделе обещают все те же +30. Будет жарко. Впрочем, таким же будет и график Президента: чаще в полях, чем в рабочей резиденции. Визиты на проблемные и образцовые предприятия, презентация новой техники. Александр Лукашенко намерен побывать в Гомеле, где в деле хочет посмотреть на "Суперкомбайн". На неделе Глава государства анонсировал и другие поездки в регионы.



