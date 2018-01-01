Главная>>Главный эфир>>Представители СМИ вручили Главе государства подарок
Главный эфир
RSS
Представители СМИ вручили Главе государства подарок
Скачать Поделиться

31 Декабря 2017 21:03

Представители СМИ вручили Главе государства подарок

Рассказывает Илона Красутская.

Журналисты президентского пула, которые уже много лет работают рядом с Главой государства, с легкостью предугадают расписание его рабочего графика в последнюю неделю уходящего года. Каждый знает: дни в преддверии новогодних и рождественских праздников Александр Лукашенко неизменно посвящает тем, кому больше других нужны внимание и забота. Обязательно приезжает к детям (маленьким и постарше) и, конечно, не с пустыми руками. Понятно, Главу государства сложно удивить. Да и вопрос: о чем же мечтает Президент, - самый частый в эти дни.

Желания, казалось бы, простые, но и их исполнение зачастую требует огромных усилий: чтобы в стране были счастливы и окружены заботой все дети. Были здоровы они, их родители, близкие и друзья. Поэтому в стране уделяется столь пристальное внимание теме здравоохранения, материнства и детства. Не удивительно, что в свой финальный рабочий день в уходящем 2017-м Глава государства посетил новый радиологический корпус при Минском онкоцентре. Александр Лукашенко тепло пообщался с пациентами, которые уже идут на поправку. Для них накануне нового года - подарки от Президента. Но главным, безусловно, станет крепкое здоровье.

Такое повышенное внимание, особенно в эти дни, просто необходимо не только юным белорусам, но и тем, кто, точно также нуждается в заботе - людям пожилого возраста, тем, кто болеет. Позвонить, проведать… Дать понять, что помним и неравнодушны. Слово от сердца, как правило, значит больше любого презента. В эти праздничные дни журналисты поинтересовались, а какой же подарок хочет получить Глава государства?

Общение с прессой завершилось на праздничной ноте. Представители СМИ вручили Главе государства подарок. Специально был изготовлен эксклюзивный набор елочных украшений. Дизайн выбирали журналисты. На расписанных вручную шарах знаковые места всех регионов Беларуси. Дворец Независимости, площадь Флага... На игрушках даже родина Президента и тот самый новый комбайн, который летом на родном поле испытывал Глава государства. Какие планы на новый год? Итоги 2017-го и самые добрые пожелания всем белорусам традиционно перед боем курантов озвучит Глава государства.

  

Другие новости

Новый год встретили во всем мире Новы год сустрэлі ва ўсім свеце 01.01.2018 12:12 / Главный эфир Новый год встретили во всем мире
Принцип "You are welcome!" Прынцып "You are welcome!" 31.12.2017 21:49 / Главный эфир Принцип "You are welcome!"
Игорь Шуневич о работе и хобби Ігар Шуневіч аб працы і хобі 31.12.2017 21:46 / Главный эфир Игорь Шуневич о работе и хобби
Характер года Александры Саснович 31.12.2017 21:39 / Главный эфир Характер года Александры Саснович
Уникальные IT разработки в Год науки Унікальныя IT-распрацоўкі ў Год навукі 31.12.2017 21:23 / Главный эфир Уникальные IT разработки в Год науки
Люди, которые удивили в 2017 году Людзі, якія здзівілі ў 2017 годзе 31.12.2017 21:20 / Главный эфир Люди, которые удивили в 2017 году
Украшаем елку Упрыгожваем ёлку 31.12.2017 21:18 / Главный эфир Украшаем елку
Технические новинки 2017 года Тэхнічныя навінкі 2017 года 31.12.2017 21:18 / Главный эфир Технические новинки 2017 года

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =