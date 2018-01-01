31 Декабря 2017 21:03

Рассказывает Илона Красутская.

Журналисты президентского пула, которые уже много лет работают рядом с Главой государства, с легкостью предугадают расписание его рабочего графика в последнюю неделю уходящего года. Каждый знает: дни в преддверии новогодних и рождественских праздников Александр Лукашенко неизменно посвящает тем, кому больше других нужны внимание и забота. Обязательно приезжает к детям (маленьким и постарше) и, конечно, не с пустыми руками. Понятно, Главу государства сложно удивить. Да и вопрос: о чем же мечтает Президент, - самый частый в эти дни.

Желания, казалось бы, простые, но и их исполнение зачастую требует огромных усилий: чтобы в стране были счастливы и окружены заботой все дети. Были здоровы они, их родители, близкие и друзья. Поэтому в стране уделяется столь пристальное внимание теме здравоохранения, материнства и детства. Не удивительно, что в свой финальный рабочий день в уходящем 2017-м Глава государства посетил новый радиологический корпус при Минском онкоцентре. Александр Лукашенко тепло пообщался с пациентами, которые уже идут на поправку. Для них накануне нового года - подарки от Президента. Но главным, безусловно, станет крепкое здоровье.

Такое повышенное внимание, особенно в эти дни, просто необходимо не только юным белорусам, но и тем, кто, точно также нуждается в заботе - людям пожилого возраста, тем, кто болеет. Позвонить, проведать… Дать понять, что помним и неравнодушны. Слово от сердца, как правило, значит больше любого презента. В эти праздничные дни журналисты поинтересовались, а какой же подарок хочет получить Глава государства?

Общение с прессой завершилось на праздничной ноте. Представители СМИ вручили Главе государства подарок. Специально был изготовлен эксклюзивный набор елочных украшений. Дизайн выбирали журналисты. На расписанных вручную шарах знаковые места всех регионов Беларуси. Дворец Независимости, площадь Флага... На игрушках даже родина Президента и тот самый новый комбайн, который летом на родном поле испытывал Глава государства. Какие планы на новый год? Итоги 2017-го и самые добрые пожелания всем белорусам традиционно перед боем курантов озвучит Глава государства.