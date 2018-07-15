Представители более чем из 40 стран приехали в Витебск на "Славянский базар"

Время поговорить о нашем, традиционном, культурном, тоже в какой-то степени чемпионате мира. Представители более чем 40 стран в этом году приехали в Витебск на 27-й "Славянский базар".

Каждый, кто находится в это время в Витебске, проникается особой атмосферой. Атмосферой единства. Участники ежегодного праздника - это не только братья-славяне. У фестиваля множество друзей со всех континентов. В этом году мы встречали гостей, в том числе из таких далеких стран, как Канада, Колумбия и Гвинея.

Со сцены Летнего амфитеатра артисты разных национальностей и культур поют об одном – о красоте, счастье и мире, который на планете по-прежнему в дефиците. А известные хиты вместе со всем залом подпевает даже Президент. Участие Главы государства в церемонии открытия "Славянского базара" - многолетняя традиция. Тем более, эта земля - родная, родился Александр Лукашенко на Витебщине. Было видно: Президент в хорошем настроении, по пути на сцену много улыбался, общался со зрителями.

А в приветственной речи к гостям и участникам праздника Александр Лукашенко говорил о гостеприимстве и душевной щедрости нашего народа. Ежегодно Глава государства вручает кому-то из артистов премию "Через искусство - к миру и взаимопониманию". На этот раз ее обладателем стала народная артистка Казахстана Роза Рымбаева.