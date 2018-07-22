Правительство США сократит бюджеты на содержание зарубежных редакций "Радио Свобода"

К слову, в США хватает здравых политиков, которые рады, что две ядерные державы стали общаться, но независимой журналистике они не интересны, голоса их не слышны. Кстати, отношение хозяина Белого дома к медиа уже сыграло злую шутку с этой самой независимой журналистикой. Ведь она, как известно, все же немного зависима от финансирования. Трамп не любит откровенную пропаганду и фейки, а отсюда и ряд решений.

Итак, правительство США сократит в новом финансовом году бюджеты на содержание зарубежных редакций печально известного "Радио Свобода". В числе попавших под сокращение и белорусская служба "Свободы" – минус полмиллиона долларов по сравнению с 2017-ым. Причем, секвестр бюджета "Свободы" идет от года к году. В общем, как работают, так и платят.