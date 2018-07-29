Пожары в Греции стерли с лица земли десятки жилых районов

К новостям, которые ни дня на этой неделе не сходили с мировых информационных лент. Вот так сейчас выглядит греческая Аттика с высоты птичьего полета. 85 погибших и почти 200 пострадавших. Пожары в Элладе буквально стерли с лица земли десятки жилых районов. Более ста человек остаются в списках пропавших без вести.

Поисковая операция осложнена тем, что в регионе было много самовольных построек. Урон от стихии колоссальный. 700 тысяч греков лишились домов, уничтожены крупные сельскохозяйственные предприятия, виноградники. Серьезный ущерб пожары нанесли и туристической отрасли. В полиции считают: причиной трагедии стали поджоги. К такому выводу правоохранители пришли из-за того, что многочисленные очаги возгорания появились вокруг Афин в очень короткий промежуток времени.

Впрочем, пламя вряд ли распространилось бы так быстро, если бы не аномальная жара, которая сейчас охватила, пожалуй, все северное полушарие. От зноя страдает Западное побережье США - там тоже горят леса. Сильные пожары зафиксированы в Швеции. В повышенную готовность приведены экстренные службы Франции и Великобритании. На улицах многих европейских городов организована бесплатная раздача воды.