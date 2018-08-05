Последнее покушение на президента Венесуэлы финансировалось, в том числе, из Майями

5 Августа 2018

Впрочем, присутствие может проявляться по-разному. Так, президент Венесуэлы сказал, что последнее покушение на него финансировалось, в том числе, из Майями. Оно произошло этой ночью во время выступления главы государства на параде по случаю годовщины создания национальной гвардии. Преступники использовали два дрона с взрывчаткой. Однако долететь до президентской ложи беспилотники не смогли - их сбили снайперы.

В результате происшествия получили ранения семеро военных. Сам глава государства не пострадал. Ответственность за покушение взяла на себя подпольная группировка "Фланелевые солдаты". Как заявил Николас Мадуро, несколько организаторов нападения уже задержаны.

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