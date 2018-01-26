Портрет депутата -2018

28 Января 2018 21:18

Активный, исполнительный, целеустремленный и креативный.

Скоро нас ждет ярмарка депутатских вакансий - выборы в местные Советы 18 февраля. И именно в таком свете избирателям видится образ, или, как принято говорить, портрет депутата. Ну а складываться он будет из более чем 22 тысяч деталей. Именно столько человек сражаются в Беларуси за голоса избирателей.

Один к двум вероятность, что кандидат - женщина, и цифра такая впервые. Каждый двадцатый моложе тридцати лет. Как правило, самовыдвиженец подписи собирал сам. Обязательно доктор, ученый или учитель - таких выдвиженцев больше всего, почти 7 тысяч. Как вариант - крепкий промышленник или аграрий. А вот опытных госслужащих меньше в три раза. При этом за народную поддержку сразятся пенсионеры. Их, кстати, набралось чуть меньше, чем партийных соискателей, на 244 человека. Постараются набрать счастливое число бюллетеней неработающие и граждане России. Последних 32 человека.

Добавим, что каждый второй кандидат в предыдущем созыве не был. Поэтому отмечается много новых лиц на политической карте местных выборов. Осталось только 18 февраля дописать несколько штрихов, чтобы понять, как выглядит депутат-2018.