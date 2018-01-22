Победы белорусов, крещенские традиции, культура и дипломатия. Открыто обо всем в "Главном эфире"

21 Января 2018 21:02

"Главный эфир" и сейчас, в середине зимы календарной, наверное, самое время для классических зимних забав. Тем более что погода на этой неделе наконец-то порадовала долгожданным снегом. Сразу вспоминаются коньки, кому-то ближе подледный лов рыбы…

А мы не могли пройти мимо вот таких крайне необычных соревнований. Эти люди добровольно, да еще и с удовольствием, окунаются и плавают в ледяной воде в середине января.

Гости из 18 стран принимают участие в этапе Кубка мира по зимнему плаванию. Этакий пятидневный ледноводный марафон. Моржи из каких стран нашли свою победу в акватории Свислочи, мы расскажем чуть позже.

И, конечно, не забываем об одном, церковном, поводе укрепить не только тело, но и дух. По крещенской традиции, окунуться в купель - значит очистить себя от грехов. Такие специальные "иордани" в форме креста обустраивают по всей стране.

Кстати, еще неделю назад из-за аномально теплой погоды были большие сомнения в безопасности таких омовений. Но крещенские морозы не подвели. В Минском регионе уже в среду отменили запрет на выход на лед. Тем не менее, на всякий случай, свою вахту здесь несут и спасатели.

Здесь не только несут, но и принимают участие в соревнованиях. А еще принимают поздравления с профессиональным праздником. Кстати, люди одной из тех редких профессий, что всегда на посту, без праздников и выходных.

Да, на этой неделе даже во Вьетнаме побывали. С гуманитарным грузом для пострадавших от тропического шторма.