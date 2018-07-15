По приглашению Владимира Путина Александр Лукашенко присутствовал на церемонии закрытия и на финале чемпионата мира

15 Июля 2018

За красивый и результативный футбол в этом финале болели все белорусы, в том числе и Глава государства. Александр Лукашенко посетил стадион "Лужники" по приглашению Владимира Путина.

Президент присутствовал на церемонии закрытия и на самом финальном поединке чемпионата мира. Накануне пресс-секретарь белорусского лидера отметила, что Александр Лукашенко, как и многие другие болельщики, внимательно следил за событиями на полях главного футбольного форума. Наталья Эйсмонт также обратила внимание, что Президент в том числе высоко оценил результаты игры хозяев турнира - российской сборной, которая очень хорошо показала себя. "Этот чемпионат мира поистине стал открытием новых звездных команд", - отметила пресс-секретарь.

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#Чемпионат мира по футболу 2018

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