По приглашению Владимира Путина Александр Лукашенко присутствовал на церемонии закрытия и на финале чемпионата мира

За красивый и результативный футбол в этом финале болели все белорусы, в том числе и Глава государства. Александр Лукашенко посетил стадион "Лужники" по приглашению Владимира Путина.

Президент присутствовал на церемонии закрытия и на самом финальном поединке чемпионата мира. Накануне пресс-секретарь белорусского лидера отметила, что Александр Лукашенко, как и многие другие болельщики, внимательно следил за событиями на полях главного футбольного форума. Наталья Эйсмонт также обратила внимание, что Президент в том числе высоко оценил результаты игры хозяев турнира - российской сборной, которая очень хорошо показала себя. "Этот чемпионат мира поистине стал открытием новых звездных команд", - отметила пресс-секретарь.