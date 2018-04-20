От традиций наведения порядка не отступил и Глава государства с сыновьями

22 Апреля 2018 21:09

Итак, благородное дело сделать двор, город, целую страну чище сплотило миллионы белорусов. От традиций наведения порядка не отступил и Глава государства. Александр Лукашенко вместе с тремя сыновьями трудился на родной земле, малой родине, в агрогородке Александрия на благоустройстве Трофимовой криницы.

Место поистине святое, куда едут паломники со всего мира испить целебной воды, окунуться в купели, но прежде загадать заветное желание. Поэтому закономерно: здесь должен быть идеальный порядок. Вообще, с Трофимовой криницей связано множество легенд. И даже родословная Президента: основал источник дедушка Главы белорусского государства Трофим.

К ней еще мальчишкой будущий Президент бегал попить воды. Однако с годами криница заросла, позабыли про нее и люди. Глава государства дал задание - отыскать. Но у местных людей не получилось. Пришлось самому. По чертежам, по картам, собственноручно. В результате нашли и после криницу облагородили.

Но совершенству, как известно, предела нет. Тем более, когда дело касается малой родины. На субботнике здесь Президент трудился со своей семьей. Рядом и те, кто ежедневно работает с Главой государства. Вместе со своей и двумя другими бригадами Александр Лукашенко выполнял работы по облагораживанию. Сажали деревья - ивы и калины - разбивали клумбы, устанавливали скворечники, выполняли работы по укладке каменной дороги. После состоялось и общение Главы государства с журналистами. Президент откровенно поделился личной историей о том, как восстанавливали Трофимову криницу, и рассказал о масштабном плане возрождения перспективных деревень и создании агрогородков.

Можно понять ту теплоту, с которой Президент говорит о своей родной стороне, о месте, где прошло его детство. И, наверное, каждый из нас может рассказывать о своей малой родине долго и с особым трепетом. Да и не только рассказывать. Как показали миллионы белорусов, в этот субботний день каждый хочет для своей малой родины что-то сделать. Даже если это просто посаженное дерево, подметенная улица или обустроенная детская площадка. Ведь именно с малых дел слагаются дела большие.

Душевно получилось и тепло. Несмотря на сильный ветер. Для хороших дел не бывает плохой погоды.