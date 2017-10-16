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Организаторы договорных матчей получили до трех лет ограничения свободы
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15 Октября 2017 21:41

Организаторы договорных матчей получили до трех лет ограничения свободы

Еще в одном резонансном деле поставлена точка. Организаторы договорных матчей получили до трех лет ограничения свободы, футболисты - крупные штрафы! В четверг впервые в белорусской следственной и судебной практике завершилось громкое дело о нечистой игре. В суде Первомайского района Минска обвиняемым в спортивном мошенничестве были оглашены приговоры. Вячеславу Замаре и Юрию Сыроквашко суд назначил наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительные учреждения открытого типа сроком на три года.

Экс-футболист национальной сборной Беларуси Владимир Маковский получил ограничение свободы на два года без направления в исправительные учреждения. В течение 5 лет ему запрещено участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях. Остальные участники процесса получили денежные штрафы от 400 до 4 тысяч базовых величин. Напомню, впервые факт получения денег за оказание незаконного влияния на результат профессионального футбольного матча был установлен в апреле 2016 года.

При этом отметим, что 14 из 15 обвиняемых признали вину полностью, один — частично, и добавим: заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян в эксклюзивном интервью нашему телеканалу подчеркнул: вердикт Федерации футбола к фигурантам громкого дела для многих будет даже более жестким, чем приговор в суде.

  

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