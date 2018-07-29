Оптимизация института госслужбы стала поводом для совещания у Главы государства

Осуществление задуманного, а поручения Президента всегда влияют на конкретные сферы нашей жизни, зависит от многих факторов и людей. От нас с вами тоже. Но в первую очередь от тех, кто принимает решения - от управленцев. С менеджеров в госсфере - самый высокий спрос. Ведь на кону - не просто масштабные проекты, но и в целом развитие, перспективы страны.

В свое время практически с нуля в Беларуси пришлось создавать систему работы с кадрами. По крупицам подбирали профессионалов на ключевые позиции всех уровней. Время не стоит на месте - реалии волей-неволей заставляют предъявлять самые высокие требования к госаппарату - не расслабишься!

И вроде бы звучит заманчиво - "работать во власти", но на деле получается далеко не у всех. Нагрузка колоссальная, ответственность огромная, а стимулов порой не так много, в бизнесе можно заработать больше. Так что подходящих кандидатов приходится искать порой не один месяц.

Оптимизация госорганов, которая пришлась по душе далеко не всем, позволила повысить зарплату госслужащим, но все чаще задаются вопросом: как повысить престиж госслужбы и закрепить самых толковых в вертикали. Президент принципиален в этом вопросе - сначала нужно соответствовать высоким требованиям, которые выдвигаются к госслужащим. А уж потом говорить о возможных бонусах.

Кстати, активно обсуждали на совещании у Главы государства необходимость создания устава или кодекса госслужащего. Своего рода сборник требований, чтобы любой, кто желает пойти в госаппарат, понимал, насколько ответственна эта работа, какие преимущества дает и готов ли человек погрузиться в эту сферу. Документ должен быть понятным каждому, справедливым и прозрачным, считает Александр Лукашенко. Также принципиальное требование Президента - ни намека на коррупцию в государственном аппарате.

Все это - часть большой работы по обновлению управленческой вертикали и подпитки талантливыми, грамотными, ответственными управленцами. Но прежде чем закрепить, их нужно еще отобрать и обучить. Кузница кадров для госсферы - Академия управления при Президенте. О развитии вуза в своем докладе рассказал недавно назначенный ректор. Академия уже провела, согласно поручениям Александра Лукашенко, серьезную работу по оптимизации всего образовательного процесса.

Так, с нового учебного года Академия не будет дублировать специальности других белорусских вузов и сосредоточится именно на подготовке госуправленцев высокого профессионального уровня. Гарантией тому служит введенный конкурс на поступление - в текущем году он впервые касался и госзаказа. Также Академия скорректировала количество слушателей и студентов - это связано с сокращением общего числа чиновников и управленцев в Беларуси. Приступили в заведении и к формированию новых учебных планов, методик, методичек и образовательных стандартов под современные запросы государства. Плюс - акцент на поиск подходящих кадров в регионах.

Такой щепетильный подход руководства страны к вопросам подготовки и подбора кадров не случаен. Компактный и эффективный госаппарат призван не тормозить, а придавать ускорение развитию Беларуси - самым интересным проектам и небанальным инициативам. А как иначе сегодня? Так что должен быть своеобразный талант, чтобы чувствовать и продвигать все то, что станет полезным для экономики страны, политики, ее имиджа, в конце концов…

Красной нитью через все дела и решения проходит идея - строительство государства для народа. Об этом Президент напомнил весной в Послании к народу и парламенту. На достижение этой цели направлены все решения и действия власти.