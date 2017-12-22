"Опаснее взрывчатки, или Как самостоятельно собрать качественную пиротехнику"

24 Декабря 2017 21:25

Видео и статьи с такими заголовками в канун Нового года заполонили Интернет. Предложение человеку здравомыслящему покажется странным. А вот подростки могут и попробовать.

Петарды, фейерверки, ракетницы - и самодельные, и те, что можно купить в магазине, доставляют немало хлопот и милиции, и сотрудникам МЧС, и врачам. Только за последние дни в Минске изъяты десятки тысяч единиц пиротехники, причем часть - с сертификатами.

Но как она хранилась? И в каком виде могла бы дойти до покупателя? Вот вопрос! Наш обозреватель Алеся Высоцкая о "взрывном удовольствии", которое не всегда таковым остается.

Петарда на голове, в капюшоне прохожего, ракета в пустой бочке. Эти кадры, невозможно смотреть, не взявшись за голову.

То, что выкладывается в Сеть, вызывает шок: опасные трюки, инструкции. Как приготовить петарды, и даже последствия. Найти можно все.

Пошагово "продвинутый ютьюбер" расскажет, что купить, посоветует, где взять подешевле, как быстро собрать петарду, и как взорвать с максимальным эффектом. Сколько у них подписчиков, и кто они, насколько все это законно? Ответ - подростки, которые часто и не догадываются, что взрывать даже лицензионную пиротехнику они могут лишь с родителями.

Михаил Метла и его команда с пиротехникой "на ты". Без взрывов, дымовых завес реконструкции на "Линии Сталина" утратили бы приближенность к реальной истории. Говорит, самодельная пиротехника - непредсказуема. И сам в детстве не отличался смиренным нравом, мастерил взрывпакеты. Но не хотел бы, чтобы его дети занимались чем-то подобным. Тем более, что нештатные ситуации случаются даже у профи.

Опасность таит в себе любая пиротехника. За 19 лет Дмитрий Михалыч повидал разного. Бывало, за новогодние праздники отделение наполняли 30 тяжелейших пациентов. И это только из Минска и столичного региона.

Первое, что может пострадать, - пальцы, кисть, глаза. Дальше, кому как повезет. И дело не только в качестве пиротехники, условиях ее хранения, но и в технике безопасности.

Капитан Анастасия Швайбович. На службе 10 лет. Официальный представитель Минского областного управления МЧС. Профилактика - одно из направлений ее работы. Реакция детей и подростков разная. Одни внимательно слушают, интересуются правилами безопасности, другие - все воспринимают в штыки с юношеским максимализмом, мол, взрослые учат. Пока не увидят последствия.

Если вы не предприниматель, не владелец магазина пиротехники или компании, которая занимается организацией праздников, ввоз пиротехники для вас запрещен. Вопрос, как нелегальная пиротехника попадает к нам, риторический. Хотя с открытой границей с Россией, не надо быть аналитиком, чтобы понять, как это происходит.

К слову, про лицензионную пиротехнику. Это кадры оперативной съемки. Спуск в подвал не предвещает каких-либо надлежащих условий хранения.

Восемь подвальных помещений. Пиротехника на любой вкус, цвет и взрывную мощность. 150 тысяч единиц в подвале обычного жилого дома в Минске. Предприниматель основательно подготовился к Новому году. Здесь товара тысяч на 20 в валюте. С каким качеством все эти ракеты и фейерверки дошли бы до покупателя, вопрос риторический. А жильцы, возможно, и не знают, что жили, фактически, на пороховой бочке.

Мы выбрали торговую точку и решили поступить, как грамотные покупатели.

Пакет документов - на самом видном месте. Видимо, не мы одни задаем вопросы. Внимательно рассматриваем товар - на обратной должна быть инструкция на русском и правила безопасности.

С документами все в порядке, остается надеяться, что и хранение надлежащее.

Влад прячет слезы от камеры. Мы договорились не показывать его лицо. Его руку врачам удалось спасти. Ампутации пальцев избежали.

Купили петарды с другом через Интернет. Чем закончился пиротехнический эксперимент, мы уже знаем. Врач говорит, повезло, что не задело глаза, как это обычно и бывает при таких взрывах. В Новый год за фейерверками Влад наблюдать будет уже издалека.