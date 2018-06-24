О важных событиях недели смотрите в "Главном эфире"

"О спорт, ты - мир", - говорил основатель современного олимпийского движения барон Пьер де Кубертен, имея в виду "мир" как "отсутствие войны". Когда соревнуются спортсмены - пушки молчат.

Но спорт сегодня - это и то, что объединяет весь мир. На неделе вся планета продолжала следить за футбольными баталиями на чемпионате мира в России. А в Минске открыли обновленный стадион "Динамо". Через год здесь стартует континентальное первенство - ІІ Европейские игры, участие в них примут атлеты из 50 стран. Кстати, иностранные болельщики смогут приехать на игры без виз. Так Беларусь все больше открывается миру.

Уходящая неделя напомнила о том, как важно сохранять мир в том самом, прямом смысле слова. 22 июня - скорбная дата в истории нашей страны. И хоть с начала Великой Отечественной войны прошло уже почти восемь десятилетий, мы хорошо помним ее урок: чтобы оставаться независимыми, порох нужно держать сухим. Накануне в Минске прошла первая репетиция военного парада ко Дню Независимости.

А на следующей неделе мы будем вспоминать еще одну печальную страницу истории. 29 июня здесь, в Тростенце, запланировано открытие мемориала в память о жертвах нацизма. Комплекс начали возводить еще 10 лет назад на месте бывшего концлагеря - самого крупного на территории СССР. За годы войны здесь убили более 200 тысяч человек - не только советских жителей, но и граждан некоторых европейских стран. Память о той трагедии объединяет наши народы.

Кстати, про объединение, общие интересы на неделе говорили и во Дворце Независимости в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства и на встрече с высокими представителями Евросоюза.

Все подробности мы, Полина Шуба и Максим Угляница, расскажем прямо сейчас в "Главном эфире".