О чем договорились власть и бизнес на большом пятничном совете с участием Президента

24 Декабря 2017 21:05

Поговорим о событиях ушедшей недели, недели, на которой Беларусь прогремела на весь мир.

Известно отношение белорусов к либеральным идеям. Точнее, к тому, что незаслуженно называли ими на заре развала Советского Союза. Нелепые реформы обернулись слабым безвольным государством, олигархами, сжатием хуже шагреневой кожи всех социальных программ и проектов — от детских пособий до пенсий и завтраков в школах. Тогда еле выкарабкались, и долго еще пришлось избавляться от страха перед горе-реформами. Но вот реабилитировать либеральные идеи сегодня взялось то самое государство, на которое вот уже 20 лет нападают либералы всех мастей.

Речь, конечно, о пакете президентских декретов и указов, которые в бизнес-среде уже окрестили "третей рождественской волной либерализации". Почему третей? Мы, может, и подзабыли, а вот бизнес помнит: и решение вопросов неиспользуемой госнедвижимости, и лицензии, и ценообразование, и кредитные линии, к которым подключили частника, и точечную приватизацию, и Парк высоких технологий со свободными экономическими зонами, и… много чего еще. Все это принималось системными пакетами. Или, если угодно, волнами с 2002 года.

Нынешняя "третья волна" - конечно, самая масштабная. Возьмем декрет о развитии предпринимательства, который упростит жизнь для подавляющего большинства субъектов малого и среднего бизнеса. Дополнительно - самые широкие преференции для деловых людей в провинции: от агроэкоусадеб до бытовых услуг на селе. Плюс к этому - декрет о развитии цифровой экономики — просто законодательная бомба в мире IT-технологий без аналогов в мире.

Весь пакет законодательных новаций столь объемный и комплексный, что сравнивают его либо с революцией, либо с рождественскими скидками. Так что, своей решительностью власть с одной стороны выказала доверие белорусскому бизнесу, а с другой - реабилитировала разумную и просчитанную либеральную идею в отдельно взятой стране.

Кто уже оседлал волну улучшения деловой среды? Как она скажется на экономике в целом и каждом из нас в частности? И о чем договорились власть и бизнес на большом пятничном совете с участием Президента — наш политический обозреватель Андрей Кривошеев.

Это интервью с главным банкиром страны мы пишем по горячим следам, спустя минуты после заверения большого делового совета власти и бизнеса. На нем презентовали новую, как говорят сами предприниматели, "третью революционную волну либерализации". Два декрета и 7 указов, которые, и правда, революционно улучшают деловой климат в Беларуси. Улучшают настолько, что обычно сдержанные в оценках бизнесмены не скрывают восторга от новаций. Тут уж непонятно, что будут отмечать больше - Рождество и Новый год или закрепленные буквой и духом декретов и указов новые возможности для деловой инициативы.

Сергей Новицкий, директор коммерческого предприятия, член Совета по развитию предпринимательства: "Год заканчиваем хорошо. Экономика показывает ростки роста, более 2 % рост ВВП. Естественно, что экономика растет, и доля предпринимательство также будет расти. Поэтому пакет документов, революционный пакет документов должен дать дополнительный толчок занятости населения, развитию предпринимательства. Я полон оптимизма, документы вступят в силу в ближайшее время".

Петр Бондарь, директор частного предприятия, г. Береза: "Задел, который имеет бизнес, в течение этого года, пятилетки, дает перспективы и надежды на доброе будущее, что позволит не только зарабатывать, но и принимать активное участие в формировании бюджета, строить новые планы".

Готовили, уточняли и принимали пакет новаций вместе с бизнесом, а чаще и вовсе сам бизнес. В фундаменте - вся экономическая политика Беларуси минимум с 2002-го. Например, без десятилетия ПВТ не было бы нынешней IT-страны. Без инвестиций и господдержки в агроусадьбы и безвиза для иностранцев не появился бы новый указ по экологическому туризму, и свыше 300 тысяч человек не отдохнули бы с душой на природе.

В скептиках остались только "околополитические деятели". Понять можно. В канун местных выборов из-под ног выбили последнюю табуретку. Их аргумент - что власть не идет навстречу деловой инициативе.

Один Декрет №7 напрямую улучшает жизнь для миллиона предпринимателей и сотрудников малого и среднего бизнеса. Льготы получат 9 из 10 юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Многие, доверяя власти, расширили бизнес и вложили деньги, не дожидаясь формальной подписи. И не прогадали.

Абсолютный хит делового сезона — безусловно, цифровая экономика. Президент, заказавший декрет айтишникам, конечно, рискнул и без лакировки скрепил IT-революцию подписью. Но тем самым вывел Беларусь в лидеры новой цифровой эры. И это не наши оценки — а импортные.

Антон Мякишев, глава представительства Microsoft в Беларуси: "Декрет уникальный, даст возможность зарубежным инвесторам комфортно приходить на белорусскую землю. Инвестировать в наших очень талантливых специалистов, создавать здесь бизнесы, вести свою деятельность. И одна очень интересная область декрета связана с блокчейном. Она формирует то правовое поле, которое на сегодняшний день в мировых юрисдикциях просто отсутствует, тем самым создает очень комфортные условия".

Слово равно делу. За год на одном оптимизме от разработки декрета в ПВТ пришло больше продуктовых интернет-компаний, чем за предыдущие 10 лет.

Декрет о цифре — не только и не столько про IT. Он проникает во все сферы экономики и жизни. От бесконтактной таможни на границе — время простоя уже сократили в 6 раз - до умных цифровых контрактов и новых финансовых инструментов.

Возвращаемся к нашему интервью с главным банкиром страны.

Кто оседлает новую волну либерализации в первую очередь. Оставим пока айтишников. За декрет не меньше ратовали промышленники. Это ведь и роботизация. Пример - конвейеры "БелДжи". И аддитивные технологии. Когда, как на принтере, печатают не то, что детали - целые узлы и агрегаты. И новые материалы, и генетика с биоинженерией. И энергетика с космосом. Без цифры все эти сферы застряли бы в прошлом аналоговом веке.

Свою часть нового большого договора с бизнесом готов выполнить и Национальный банк. Заемных денег всегда не хватает, валюту не печатаем — но цифры не врут.

Системно решает новый пакет документов и две острейшие проблемы современности — административные процедуры, это бюрократия и проверки. Отныне за пресловутый "наезд" контролер ответит кошельком, а то и свободой. Плюс число самих надзорных органов волевым решением Президент сократил.

Нынешняя волна либерализации — не последняя. К анонсированному Налоговому кодексу добавят радикально сокращенный перечень лицензий. Эти большие новации, как и все последующие, пройдут через Совет по предпринимательству. Бизнесу доверено самому формировать правила игры. С таким доверием сам собой отпал вопрос об отдельном защитнике-лоббисте для людей дела. Ну зачем такой омбудсмен, когда по закону им выступает лично Глава государства и власть в целом на стороне деловой инициативы.

Если бизнес выполнит свою часть большого договора и станет вести дела на порядок более прозрачно и ответственно — впору пересматривать дефиниции: государственный и частный. Кто больший государственник — тот, кто доит бюджет, как благотворительный фонд, или тот, кто рискует всем и кладет жизнь в конкурентной битве и схватке за потребителя. И на кого тогда проще опереться власти — на тех, за кого часто приходится работать, или тех, кому достаточно подставить плечо в трудное время?

Новая во многом революционная формула партнерства власти, бизнеса и общества уже заработала. Держится на доверии, прагматике, государственном подходе и оптимизме. Хотя главным мерилом успеха станут даже не деньги — частные или бюджетные. Мерить либеральный успех будут по социальной, почти социалистической шкале — "аршином", тому, как изменится достаток и качество жизни всех белорусов.