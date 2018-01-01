Новый год встретили во всем мире

1 Января 2018 12:12

Из-за разных часовых поясов кто-то раньше, кто-то позже. Впрочем, поистине интернациональный праздник отмечают не все. Например, в Иране и Саудовской Аравии 31 декабря - обычный день. А в Израиле Новый год празднуют осенью. Однако большинство стран из года в год участвуют в негласном соревновании - кто встретит 1 января красочней, ярче и масштабней.

Рассказывает Юрий Козлов.

Новогодний марафон начался на планете накануне - в час дня по минскому времени. Первыми бокалы с шампанским подняли жители острова Киритибати в Тихом океане. А вот их соседи из американского Самоа и Ниуэ - это всего в ста километрах - встречают Новый год последними на планете - в районе полудня 1 января.

Один из самых красочных и дорогих новогодних фейерверков традиционно устраивают в Сиднее - у здания оперы. Огненная феерия длится около 15-ти минут. Затем австралийцы отправляются на пляжи. Сейчас на юге Зеленого континента - настоящее лето - +25.

Следом за австралийцами праздник встречали в Азии. Страны региона объединяет одна традиция - ровно в полночь здесь начинают звонить колокола и гонги буддистских храмов. Считается, что эти звуки избавляют от жадности, злости и других пороков.

Практически одновременно с Юго-Восточной Азией праздник приходит в Россию. Здесь Новый год отмечают дольше всех - формально страна празднует целых 11 часов - от Дальнего Востока до Калининграда. Фактически - десять дней. Первый в новом году рабочий день будет у россиян только 9 января. Полицейские и врачи запасаются терпением.

Новый год в Европе - почти везде без снега и под усиленным надзором полиции. Во-первых, угроза терактов, во-вторых, случаи массовых домогательств к женщинам со стороны мигрантов в прошлые годы. В Германии для представительниц прекрасного пола даже организовали специальные "зоны безопасности".

Самая романтичная обстановка царила этой ночью, конечно же, в Париже. Здесь тысячи влюбленных по традиции встречали первые мгновения 2018-го поцелуями.

В Нью-Йорке полночь пробила, когда в Минске было 8 утра. Несмотря на аномальные холода, наблюдать за спуском хрустального шара на Таймс-сквер пришло немало народу.

В Германии и Скандинавии, к примеру, самое популярное занятие 1 января - массовые заплывы в ледяной воде. Эти люди, пожалуй, одни из немногих, кто радуется теплый и бесснежной зиме, которая делает тонизирующие купания не такими экстремальными, как обычно.