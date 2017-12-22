Новое чудо в вечный праздник. Что ведет в Будслав католиков и православных?

24 Декабря 2017 21:35

Буквально несколько часов - и все христиане, живущие по Григорианскому календарю — католики и протестанты, встретят Рождество Христово! Крепкого здоровья, мира и счастья пожелал в своем поздравлении христианам Беларуси Президент.

Заканчивается пост, в костелах и домах — последние приготовления, семьи собираются на праздничный ужин, по традиции делятся друг с другом облатками, а кто-то загадывает желание, встречая восход Вифлеемской звезды.

В Беларуси есть место, которое круглый год является олицетворением чудес. Это древний Будслав. Его называют духовным сердцем Беларуси: на протяжении более чем 4 столетий десятки тысяч людей приезжают в это небольшое местечко на Мядельщине, чтобы поклониться чудотворной иконе Матери Божией Будславской.

И вот накануне Рождества с самим храмом, который на протяжении столетий дарит чудо, свершилось невероятное. Костел заявил о духовной сенсации — в его стенах найдена бесценная реликвия. Святыня, которая вместе с иконой Матери Божией Будславской будет притягивать, опекать и исцелять людей... Увидеть чудесную находку — с этой целью накануне святой Калядной ночи по будславскому маршруту отправилась наш корреспондент Наталья Бордиловская.

118 километров от Минска, около двух часов езды. По заснеженной трассе мы движемся на Будслав. Более чем 500-летний городок, сооруженный монахами-бернардинцами, сколько существует, привлекает к себе паломников. Костелом - памятником архитектуры позднего ренессанса. Он один из трех в Беларуси носит почетный статус базилики - особый статус, который присваивает сам Папа Римский. А прежде всего - привлекает иконой Божией Матери, которая в начале 17 века прошла невероятный путь из Рима через Минск и Вильно к белорусской провинции. Здесь, на Мядельщине, остановилась на постоянное место и стала свершать для людей чудеса: вылечивать болезни телесные и душевные.

Обычное время паломничества в Будслав - жаркое лето. Второго июля в городок стекаются тысячи людей разного возраста. С утра они в храме, на коленках от костельных ворот идут к алтарю. Вечером же сама Дева Мария будто сходит с постамента и свершается крестный ход. Во главе него святая икона со святым образом! Теплая летняя ночь, тысячи зажженных свечек - это зрелищно. Но теперь появился повод посетить зимний Будслав.

Это Рождество Будслав будет встречать с новой святыней. Она не конкурирует с легендарной Матерью Божией Будславской, но имеет не менее интересную историю. Своим новооткрытием древняя реликвия обязана появлению в местном костеле недавно назначенного ксендза Михаила Бубена. Душепастырь железнодорожников - он давно искал следы заступницы трудящихся далеких дорог (ходили легенды, что она в этих местах). В Будславе, который находится на старой железнодорожной ветке Варшава - Петербург.

Нам единственным из журналистов позволяют пройти на закрытую для постороннего глаза территорию - это чердак почти 400-летнего костела: только здесь сохранилась свидетельница эпох - первородная кирпичная кладка намоленных столетиями стен. Хозяева не выбрасывают вековые оконные рамы. Здесь наверху служители разных времен прятали и продолжают прятать свой архив. Среди покрытых пылью книг нашлась пара с сенсационными записями. В томе от 1899 года указывается о существовании в Будславе неизвестной нам реликвии Святой Екатерины - той самой, которую наши современники и считают заступницей железнодорожников! Вслед искателям открывается официальный документ, заверенный древней печатью от 1730 года: какой-то епископ Михаэль Макдоналд подтверждает: да, святыня существует и она оригинальная.

Уже в другой книге от 1913 года будславцы находят последнюю запись очевидцев, которые сталкивались со святыней: мол, она находилась на одном из восьми костельных алтарей - алтаре Святого Антония. Исследовали указанный алтарь, но ничего не нашли. Где же следы упомянутой Екатерины? Первая версия - после реформ Второго Ватиканского собора - в 60-ых годах прошлого столетия, когда отпала необходимость служить литургии в каждом алтаре, ее сдвинули с места. Второй момент: после Октябрьской революции, когда церковь стала "по законам", возможно, верующие спрятали духовный клад у себя. Ксендзы переискали все, но нашли! Где бы вы думали? На том же чердаке костела.

Теперь святая находка - частичка мощей Екатерины Александрийской - размещается в капсуле, капсула - в реликвиарии. Будслав - единственное место в Беларуси, где найдена и будет храниться такая святыня. Вообще, мощи великомученицы Екатерины хранятся на ее родине - в Египте, в монастыре на горе Синай. Как они попали в Беларусь - неизвестно!

Святая Екатерина Александрийская... В чем же секрет этой женщины, и почему она так потрясла священников? Чем почитается? Впрочем, не только католиками - всеми христианами. Жизнеописание и духовный подвиг - особый, с энтузиазмом пересказывают и католики, и православные.

В Александрии был большой языческий праздник, на котором Екатерина раскрыла его организаторов, некоторых склонила к своей вере. Разозленный император Максимилиан приказал пытать девушку, а потом отсечь ей голову. Так и случилось. Ей было только 18!

В одной руке - лилия (символ чистоты). Екатерина дала обет Христу и не выходила замуж. Под второй рукой - колесо и меч. Такой святой великомученицу нарисовала наша землячка, художница из Молодечно Ядвига Сенько.

На недавнем Будславском торжестве внесения в алтарь новооткрытых мощей Святой Екатерины была освящена и эта икона. Теперь она вместе со святой реликвией открыта для поклонения людей.

Будслав обогатился святой реликвией. Будславские священники не исключают: возможно, со временем и в ее честь будет проводиться подобный летнему духовный форум. И снег с морозами не испугают жаждущих духовного заступничества паломников.