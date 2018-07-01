Немало сенсаций в этом году преподносит чемпионат мира в России

Чего стоит не выход из группы Германии!

Да, теперь, казалось бы, устойчивое выражение: "Все играют в футбол, а побеждают немцы", пошатнулось. Проклятие чемпионов в действии. Большего ждали и от сборных Аргентины и Португалии, точнее, от Месси и Роналду, но яркой игры не получилось. Они также уезжают домой.

Зато удивить всех удалось Японии и России. Самая насыщенная часть программы завершилась. За две недели было сыграно 48 матчей. В оставшиеся две недели осталось увидеть всего 13 встреч.

Четыре российских города уже попрощались с мундиалем. Завтра это сделает Ростов! Там сейчас работает наш корреспондент Александр Ярмош. В "Главном эфире" время футбола.

Заключительный матч мундиаля в Ростове, который принимал четыре встречи группового этапа, пройдет в понедельник. В четвертьфинал отсюда отправится кто-то из пары Бельгия - Япония.

Но дыхание чемпионата мира тут будет чувствоваться до финального дня турнира.

Сейчас тут можно встретить болельщиков из разных стран, которые прячутся от солнца. В Ростове всю неделю было под 40 градусов, и лишь в последние дни столбик термометра упал до отметки в 30.

Если в Ростове изнывали от жары, то в Казани 26 июня страдали от подтоплений. На город обрушилась гроза с градом. А сборные Германии и Южной Кореи вынуждены были провести предматчевые тренировки на запасных полях вместо "Казань-Арены", чтобы не испортить поле.

Для немцев же непогода стала еще и предвестником краха.

Немцы сенсационно уступили корейцам 0:2, и вместо того, чтобы продолжить защищать свой титул чемпионов мира-2014, отправились домой.

В Швейцарии ощущается футбольный бум, несмотря на расстояние до России. Футбол здесь смотрят даже в младших классах. Реакция детей на гол швейцарцев в игре против сербов бесценна.

Чемпионат мира - это всегда буря эмоций. Даже вне стадионов и без мониторов. Вот, например, одна из станций московского метро. Такого там не видели никогда.

Но футбол - это не только, тренировки, игры, голы и всевозможные эмоции. Футбол - это явление, которое вдохновляет и людей творческих профессий.

Так, дизайнер из Саранска сотворил мяч из меди и 10 тысяч кристаллов Сваровски. Смотрится это произведение, согласитесь, эффектно. Правда, и стоимость впечатляет.

Возможно, количество заказов возрастет, и автор решит сделать еще 9 мячей, чтобы в сумме получилось 32 - по числу участников чемпионата мира.

В Санкт-Петербурге российская академия художеств представила выставку итальянского художника Фабрицио Биримбелли под названием "Подобно богам". Картины показывают футболистов прошлого и настоящего, а также некоторых менеджеров в виде великих военных лидеров.

Например, Серхио Рамос в своем Instagram опубликовал фото со своим портретом и был рад увидеть себя в музее в роли современного героя.

В понедельник вечером рисовать футбольные комбинации на этой арене будут футболисты Бельгии и Японии. Кому-то из них тоже суждено стать героями. Европейцы - безусловные фавориты. Но в Германии еще долго будут помнить, как их сборную отправили домой другие азиаты - южнокорейцы. Российский мундиаль наверняка преподнесет сюрпризы.