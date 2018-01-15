Неделя в Беларуси проходит под знаком либерализации

14 Января 2018 21:06

Неделя в Беларуси, да и все начало года проходит под знаком либерализации. Это слово часто повторялось в отношении бизнеса и даже спорта. Оно и понятно: вступили в силу документы из либерального пакета.

Так, с пятницы, 12 января, список ремесленников, а значит тех, кто в год должен платить только базовую и при этом легально работает, расширен. Теперь это и кузнечных дел мастера, и вязальщицы, и те, кто может сделать рыболовные снасти.

Без регистрации ИП, а с уплатой единого налога. Главное условие этого указа - работать самостоятельно. И желающих много. За ноябрь - декабрь плюс более чем полторы тысячи. Из них почти 600 парикмахеров (это треть от общего числа) и 200 пекарей и кондитеров.

С этого года новые правила для бизнеса на селе. Предприниматели могут работать за базовую в месяц, а юрлица - за налог на прибыль 6%. Но такая простая схема, как показала практика, на местах еще изучена не на все 100. Министерство антимонопольного регулирования и торговли на неделе даже открыло горячую линию и готовит пошаговую инструкцию для новичков.

Либерализирована с этого года и контрольная деятельность. Плановые проверки отменены. Предприниматель получил больше свободы, но при этом важно отметить, повысилась и его ответственность.

Свобода действия для бизнеса и от Нацбанка. Сняты ограничения на целевую покупку валюты предприятиям и предпринимателям. Теперь они могут покупать ее по необходимости и не отчитываться, когда будут тратить.

Либеральные преференции коснулись на неделе и спорта. Спортивные школы освободили от налога на прибыль. Это из заработанного, в том числе от сдачи помещений в аренду. Деньги пойдут на обновление материально-технической базы. А это вклад в будущие хорошие результаты на соревнованиях. В том числе и на II Европейских играх, которые примет Беларусь уже в следующем году.

Традиционно на большие спортивные праздники приезжают и много иностранцев, и болельщиков, и просто туристов. Поэтому уже сейчас в Беларуси обсуждается возможность увеличения сроков безвизового режима.