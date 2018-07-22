Насколько успешна Беларусь в достижении Целей устойчивого развития, говорили на неделе во Дворце Независимости

Доступность образования, возможность получить хорошую специальность и быть востребованным на рынке труда - это одна из Целей устойчивого развития, принятых три года назад странами - членами ООН до 2030 года. Мировые лидеры пообещали положить конец нищете, голоду, дискриминации, глобальному потеплению на планете. К проекту присоединились 193 государства, в том числе и Беларусь.

Насколько успешна наша страна в достижении этих Целей, говорили на неделе во Дворце Независимости. Общаясь с национальным координатором Марианной Щеткиной, Президент отметил - альтернативы работе по достижению Целей нет, а в их реализации заинтересовано каждое государство. Многие задачи планетарного масштаба содержатся в национальных программах. Например, содействие развитию бизнеса.

Беларусь уже держит курс в этом направлении. Так, в 2017 году Глава государства подписал пакет документов по раскрепощению деловой инициативы. Министерство экономики разработало план новой индустриализации регионов, дополнительные гарантии и привилегии получили инвесторы. Или, скажем, содействовать трудоустройству своих граждан - на это направлен Декрет №1 - тоже одна из планетарных задач. В интервью для проекта "Разговор у Президента2 Марианна Щеткина отметила, что документ, в первую очередь, открывает людям возможности.