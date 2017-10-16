Главная>>Главный эфир>>Накануне страна отметила День матери
Главный эфир
RSS
Накануне страна отметила День матери
Скачать Поделиться

15 Октября 2017 21:26

Накануне страна отметила День матери

Эта неделя в Беларуси была ознаменована самым трогательным и душевным праздником. Накануне страна отметила День матери.

Казалось бы, простое слово - мама. Мы слышим его с первых дней жизни, но как много значит оно для каждого из нас и, пожалуй, для тех, кто был лишен материнского тепла. А потому преклоняясь перед каждой белорусской матерью, слова особого признания адресуем тем, кто взял под свое крыло юных сирот, став для них по-настоящему родным человеком.

День матери - это не только дань глубокого уважения и любви белорусским женщинам. Это признание на государственном уровне важнейшей роли женщины в развитии общества и подтверждение того, что семья и материнство являются приоритетами социальной политики страны. Об этом, пожалуй, лучше любых слов скажет появление на свет маленьких белорусов. Ежегодно более 100 тысяч женщин нашей страны становятся мамами. Тысячи белорусок удостоены и ордена Матери. Сегодня ласковое обращение "мама" – не просто гордость, но и большая ответственность, в том числе и для страны.

А потому по традиции, которой, кстати, уже более 20 лет, искренние слова благодарности в адрес белорусских матерей звучали на протяжении всей недели. Во всех уголках Беларуси прошли праздничные концерты и акции. И, конечно, в этот день особенно почитают Мать всех матерей, покровительницу детей, защитницу семьи - Деву Марию. Символично День матери в Беларуси приурочен к великому православному празднику - Покров Пресвятой Богородицы. 

  

Другие новости

Рубрика "Идем в гости". Германия Рубрыка "Ідзем у госці". Германія 15.10.2017 21:21 / Главный эфир Рубрика "Идем в гости". Германия
В квартирах наконец-то стало тепло У кватэрах нарэшце стала цёпла 15.10.2017 21:16 / Главный эфир В квартирах наконец-то стало тепло
2017 объявлен в СНГ Годом семьи 2017 аб’яўлены ў СНД Годам сям'і 15.10.2017 21:05 / Главный эфир 2017 объявлен в СНГ Годом семьи
В Сочи прошли саммиты СНГ и ЕАЭС У Сочы прайшлі саміты СНД і ЕАЭС CIS and EEC summits held in Sochi 15.10.2017 21:03 / Главный эфир В Сочи прошли саммиты СНГ и ЕАЭС
Осенний марафон в Киеве Восеньскі марафон у Кіеве 08.10.2017 21:32 / Главный эфир Осенний марафон в Киеве
О чувстве сыновнего долга Аб пачуцці сыноўскага абавязку 08.10.2017 21:29 / Главный эфир О чувстве сыновнего долга

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =