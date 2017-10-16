15 Октября 2017 21:26

Эта неделя в Беларуси была ознаменована самым трогательным и душевным праздником. Накануне страна отметила День матери.

Казалось бы, простое слово - мама. Мы слышим его с первых дней жизни, но как много значит оно для каждого из нас и, пожалуй, для тех, кто был лишен материнского тепла. А потому преклоняясь перед каждой белорусской матерью, слова особого признания адресуем тем, кто взял под свое крыло юных сирот, став для них по-настоящему родным человеком.

День матери - это не только дань глубокого уважения и любви белорусским женщинам. Это признание на государственном уровне важнейшей роли женщины в развитии общества и подтверждение того, что семья и материнство являются приоритетами социальной политики страны. Об этом, пожалуй, лучше любых слов скажет появление на свет маленьких белорусов. Ежегодно более 100 тысяч женщин нашей страны становятся мамами. Тысячи белорусок удостоены и ордена Матери. Сегодня ласковое обращение "мама" – не просто гордость, но и большая ответственность, в том числе и для страны.

А потому по традиции, которой, кстати, уже более 20 лет, искренние слова благодарности в адрес белорусских матерей звучали на протяжении всей недели. Во всех уголках Беларуси прошли праздничные концерты и акции. И, конечно, в этот день особенно почитают Мать всех матерей, покровительницу детей, защитницу семьи - Деву Марию. Символично День матери в Беларуси приурочен к великому православному празднику - Покров Пресвятой Богородицы.