На протяжении недели Беларусь получала поздравления с Днем Независимости со всего мира

От Токио, Пекина и Пхеньяна до Каракаса и Вашингтона, от Аммана и Абу-Даби до Стокгольма и Вены. Страны СНГ, ЕАЭС, Единой Европы, Шанхайской организации сотрудничества. Со всеми Беларусь связывают дружеские и партнерские отношения. Президенты, главы правительств, монархи желают Беларуси успеха и процветания и благодарят нашу страну и ее лидера за собственную миролюбивую политику и вклад в укрепление всеобщей безопасности.

Мировые лидеры - президенты и премьер-министры крупнейших держав, руководители международных организаций, члены монарших семей. Просто известные политики. Европа, Азия, Африка, обе Америки, Австралия. Весь земной шар поздравляет белорусов и главу Государства с главным национальным праздником - Днем Независимости.

Теплые поздравления в адрес Президента и жителей страны пришли от лидеров постсоветских государств. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пожелал белорусам мира и благополучия, а Александру Лукашенко - здоровья и успехов. "Дружественная Беларусь сегодня успешно идет по пути укрепления независимости", - отметил президент Азербайджана.

Игорь Додон - президент Молдовы - отметил, что его страна высоко оценивает достижения Беларуси. С ними политик знаком не понаслышке. Совсем недавно молдавский лидер мог лично оценить продукцию белорусского машиностроения - в апреле наша стран подарила Молдове 5 тракторов МТЗ последней модели с климат-контролем, магнитолой и виниловой вышиванкой на корпусе.

"За годы независимости благодаря вашим усилиям Беларусь достигла впечатляющих успехов во всех сферах развития государственности", - пишет Александру Лукашенко президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили. Буквально на днях к уборке на грузинских полях приступили комбайны "Гомсельмаш".

Армения, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан. И, конечно, Россия.

Официальная Москва поздравила Беларусь с главным праздником одной из первых - от имени президента и премьер-министра. "Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны", - говорится в поздравлении Владимира Путина.

А вот украинский лидер Петр Порошенко подчеркнул в своем письме, что Беларусь демонстрирует преданность миру и региональной стабильности. Вклад Минска в урегулирование украинского кризиса отмечает в телеграмме и экс-президент Украины Леонид Кучма - постоянный участник встреч трехсторонней контактной группы.

К поздравлениям присоединились и лидеры европейских стран. Они положительно характеризуют и диалог, который сейчас идет между Минском и Единой Европой, и работу Беларуси по укреплению региональной безопасности. Процветания и благополучия Беларуси и ее гражданам желают официальный Рим, Париж, Белград, Берн, Прага, София, соседние Рига и Варшава.

Берлин и Вена. Кстати, президенты Германии и Австрии совсем недавно были в нашей стране с визитом. Александр Ван дер Белен и Франк-Вальтер Штайнмайер посетили церемонию открытия мемориального комплекса в Тростенце.

Президент ФРГ - опытный дипломат и политик - благодарит в своей телеграмме Александра Лукашенко за конструктивный и открытый диалог и отмечает: мемориал в Тростенце - свидетельство того, что благодаря готовности белорусов к примирению страны смогли уйти от болезненного прошлого и прийти к успешному сотрудничеству.

Не остались в стороне и монаршие дворы - не только Европы, но и Азии, Ближнего Востока. Наилучшие пожелания и теплый привет шлют белорусам Королева Великобритании Елизавета Вторая, Король Швеции Карл 16-й Густав,

Король Иордании Абдалла Второй, шейх Дубая Мухаммед бен Рашид аль-Мактум, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль-Нахайян и единственный в мире правящий император - Акихито из Страны восходящего солнца.

Миролюбивую политику Беларуси знают и ценят во всем мире. Дальняя дуга - Алжир, Сирия, ОАЭ, Иран, Куба, Венесуэла, Бангладеш, Индия, Сингапур - с каждой из этих стран Беларусь связывают крепкая дружба и партнерские отношения.

"Белорусская мечта" о благополучной и счастливой жизни народа, мирном и стабильном государстве претворяется в реальность". Это цитата из поздравления лидера КНР Си Цзиньпина. Китай - стратегический партнер Беларуси. За годы белорусской независимости товарооборот между Минском и Пекином вырос в сто раз. Страны реализуют совместные проекты - от участия Беларуси в программе "Один пояс - один путь" до сборки "джили". И в Пекине ценят не только двусторонние отношения, но и личную крепкую дружбу между Си Цзиньпином и Александром Лукашенко.

Стремление Беларуси меняться к лучшему поддерживают в Австралии. Генерал-губернатор Австралийского союза отмечает в письме белорусскому лидеру, что Зеленый континент ценит стремление Минска к вступлению в ВТО.

А США, которые отмечают свой главный праздник спустя день после белорусского, отмечают: Вашингтон всегда будет привержен поддержке суверенитета Беларуси. Об этом говорится в официальном заявления Государственного департамента Соединенных Штатов.

Кстати, в числе отправителей поздравительных телеграмм - не только мировые лидеры, но и лидеры мнений. В непрекращающейся работе по улучшению эффективности ООН, продвижению мира и устойчивого развития заверяет Александра Лукашенко генсек организации Антониу Гуттериш.

Наилучшие пожелания белорусам шлет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А предстоятель Римско-католической церкви скромно констатирует в своем письме: молюсь о поддержке белорусов в стремлении к общему благу.