На неделе ряд чиновников высокого уровня вновь оказался в центре коррупционного скандала

Мы продолжаем "Главный эфир" самой резонансной новостью начала недели. О том, что ряд чиновников высокого уровня вновь оказался в центре коррупционного скандала, не так давно говорил Президент. Комитет госбезопасности обнародовал подробности. Речь о многочисленных фактах взяточничества при закупках лекарств и медоборудования.

Оцените масштаб: это - оперативная съемка обыска в гараже одного из задержанных - директора РУП "Белмедтехника", который отвечал за своевременную оплату и закупки. Оперативники обнаружили в тайнике более 620 000 долларов США в эквиваленте. Причем даже сам медицинский функционер Александр Шарак не смог назвать точную сумму денег, спрятанных в гараже.

Задержаны более 50 человек, 33 из них - должностные лица. При обыске у фигурантов коррупционного дела нашли огромные суммы наличных. В доход государства уже вернули 15 миллионов долларов.

Основные ориентиры для всех управленцев страны - принципиальность, честность и искренность. Как раз о коррупции говорил Президент, принимая кадровые решения. Во вторник стали известны новые руководители белорусских дипмиссий, в рядах местной вертикали власти, в госорганизациях и министерствах.

И главное, чтобы в самом КГБ не проявились тенденции, против которых структура и борется. Ведь на плечах этих профессионалов - самое главное и святое: безопасность, суверенитет и независимость государства. Это уже тезисы, прозвучавшие во время кадровых назначений специалистов комитета.