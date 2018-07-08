На неделе Президент встретился с военной элитой страны

Обратимся еще к одной традиции суверенной Беларуси. Именно в начале июля, когда в разгаре торжества главного праздника нашей государственности, принято отмечать заслуги выпускников военных вузов и вручать генеральские погоны. И это знак особого уважения к офицерскому корпусу.

В этот раз генеральское пополнение в Вооруженных силах, МВД и Таможенном комитете. На людях в погонах лежит особая ответственность за безопасность, но и внимание к их достижениям не менее пристальное. За отличные успехи в учебе Президент вручил благодарности и выпускникам военных вузов. Белорусская армия постоянно совершенствуется и пополняется техническими новинками, но, безусловно, именно кадры, люди играют решающую роль в повышении боеспособности наших Вооруженных сил.

Как заметил Президент, это должны быть ответственные профессионалы. От них зависит слаженность всех структур национальной безопасности государства. Кстати, многие из присутствующих на церемонии принимали участие и в параде 3 июля.

Белорусы, как никакая другая нация, ценят мир, безопасность и независимость. Об этом тоже говорил на церемонии главнокомандующий. Такие важнейшие достижения нашего народа нуждаются в надежной защите. Особенно сегодня, когда на планете идут вооруженные конфликты, а система международной безопасности проходит самую серьезную за долгие десятилетия проверку на прочность, миролюбивая политика Беларуси как никогда кстати.