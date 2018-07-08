На неделе Президент встретился с военной элитой страны

8 Июля 2018

Обратимся еще к одной традиции суверенной Беларуси. Именно в начале июля, когда в разгаре торжества главного праздника нашей государственности, принято отмечать заслуги выпускников военных вузов и вручать генеральские погоны. И это знак особого уважения к офицерскому корпусу.

В этот раз генеральское пополнение в Вооруженных силах, МВД и Таможенном комитете. На людях в погонах лежит особая ответственность за безопасность, но и внимание к их достижениям не менее пристальное. За отличные успехи в учебе Президент вручил благодарности и выпускникам военных вузов. Белорусская армия постоянно совершенствуется и пополняется техническими новинками, но, безусловно, именно кадры, люди играют решающую роль в повышении боеспособности наших Вооруженных сил.

Александр Лукашенко

Как заметил Президент, это должны быть ответственные профессионалы. От них зависит слаженность всех структур национальной безопасности государства. Кстати, многие из присутствующих на церемонии принимали участие и в параде 3 июля.

Белорусы, как никакая другая нация, ценят мир, безопасность и независимость. Об этом тоже говорил на церемонии главнокомандующий. Такие важнейшие достижения нашего народа нуждаются в надежной защите. Особенно сегодня, когда на планете идут вооруженные конфликты, а система международной безопасности проходит самую серьезную за долгие десятилетия проверку на прочность, миролюбивая политика Беларуси как никогда кстати.

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