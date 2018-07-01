На неделе Президент провел двусторонние встречи с президентами Австрии и Германии

События, происходившие в пятницу в Минске, войдут и в политическую историю. Например, факт того, что Александр Ван дер Беллен стал первым президентом Австрии, посетившим нашу страну с момента установления дипотношений. А вот белорусский лидер в этой европейской стране бывал дважды. Не за горами и третий визит: во время недавнего телефонного разговора Федеральный канцлер Себастьян Курц пригласил нашего Президента в Вену.

Кстати, Австрия на первом месте среди западных инвесторов в Беларусь. Абсолютную долю своего ВВП страна производит за рубежом, потому заинтересована в присутствии компаний по всему миру. Одна из опорных точек – Беларусь. Кроме того, со вчерашнего дня Австрия на ближайшие полгода официально стала председателем в ЕС. Поэтому, как говорят дипломаты, сам факт визита демонстрирует: новые качества приобретают не только двусторонние отношения, но и сотрудничество с Евросоюзом. (Это заявляла Купчина - посол Республики Беларусь в Австрии).

Во время встречи со своим тезкой Александром Ван дер Белленом (а он, кстати, имеет русские корни) Александр Лукашенко проанонсировал предстоящий визит в Австрию и пригласил коллегу в следующем году приехать в Минск на открытие II Европейских игр.

Если Австрия - номер 1 по инвестициям в Беларусь, то Германия на первом месте среди европейских партнеров в торговле. Товарооборот за прошлый год лишь немного не дотянул до 3 миллиардов долларов. Активизировались в последнее время и политические контакты. Кстати, в 2016-ом Берлин выступил в поддержку решения совета ЕС об отмене большинства санкций в отношении Беларуси.

Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру Дворец Независимости хорошо знаком. Это его третий визит в Беларусь. До этого дважды политик бывал в Минске на переговорах по Украине, тогда еще в качестве министра иностранных дел.

И вот здесь надо отметить интересный факт: Штайнмайер просит белорусского лидера показать тот самый зеленый зал, где в феврале 2015-го 17 часов "нормандская четверка" вела переговоры по Украине. Президент Германии в тот момент, кажется, не скрывал ностальгических ноток, ведь это то самое место, где начинались мирные переговоры о будущем региона.

Об этом визите в Минск президентам Австрии и Германии будут напоминать подарки от Александра Лукашенко. В Вену и Берлин уедут сувенирные монеты, белорусский лен и новый шоколад под брендом "Президент".