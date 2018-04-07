На неделе Президент Беларуси встречался с министрами иностранных дел СНГ

8 Апреля 2018 21:25

"Большая Европа слишком мала, чтобы выдержать две Германии и стену между ними, а также слишком мала, чтобы отторгнуть от себя половину континента восточнее Западного Берлина". Эту мудрую мысль в конце прошлого века и в конце прошлой холодной войны разделяли элиты большинства столиц Старого Света. Казалось бы, по историческим меркам прошло всего ничего - 30 лет. Уже не разделен Берлин, и Варшавский договор с НАТО не делят континент на два блока. Но "блоковость" мышления и напряженность в международной обстановке никуда не ушли.

Заметьте: "блоковость" и "напряженность" - это слова из ушедшей эпохи. Но как точно они описывают день сегодняшний. Конечно, водораздел сейчас нам навязывают под Брестом и Псковом. Безусловно, новая гонка вооружений на порядок страшнее предыдущей - просто оружие стало страшнее. Как и взаимные обвинения. Чего стоит одно так называемое дело Солсбери о применении оружия массового поражения в тихом британском городке.

Горячих точек также, увы, не стало меньше. И если бы не минские соглашения, кто знает, чем бы закончилась для Европы трагедия Донбасса? Скорее всего, общеевропейской трагедией. Хотя разлом до конца не преодолели даже в Минске. И Беларусь сегодня на этом геополитическом разломе. А вот о том, как "склеить" ту самую большую Европу, о которой мечтали 30 лет назад возле Берлинской стены, и как не допустить холодной войны, в пятницу Президент Беларуси говорил с министрами иностранных дел СНГ. Главы внешнеполитических ведомств Содружества были в Минске неслучайно. Провели Совет и договорились выработать стратегию согласованных действий на среднесрочную перспективу. Прежде договаривались лишь о тактике.

В этой стратегии есть и минский календарь больших международных форумов по безопасности. Их анонсировал белорусский лидер, пригласив дипломатов, а через них и своих коллег принять в конференциях самое активное участие. Форматы разные - от экспертной дискуссии до высокого уровня ООН, ОБСЕ и Мюнхенской конференции по безопасности. Именно так официальный Минск продвигает свою твердую линию на новый большой договор. Те самые "Хельсинки 2", способные, наконец, принести разрядку и умиротворение в неспокойную Евразию. От Солсбери до Донбасса.