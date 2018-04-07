На этой неделе состоялся большой разговор о будущем аграрного сектора Беларуси

8 Апреля 2018 21:16

Обязательные атрибуты пасхальных празднований - куличи и крашеные яйца. Кстати, для наших предков эти дни были тесно связаны с такими понятиями, как "пробуждение земли", "плодородие". В общем, самое время задумываться о новом урожае.

И как раз на этой неделе в Беларуси состоялся большой разговор о будущем аграрного сектора. Он был как нельзя кстати - на старте посевной кампании, ведь погода пока что не позволяла развернуться в полях. Глобальный вопрос - как сделать сельское хозяйство более эффективным?

Да, за годы независимости мы смогли главное - обеспечить продовольственную безопасность. И даже больше - сегодня зарабатываем на экспорте продуктов почти 5 миллиардов долларов. Экспортируем в 70 стран: к примеру, белорусскую молочку можно встретить на прилавках от Венесуэлы до Сингапура. Но при той жесткой мировой конкуренции, которая сегодня существует, уж точно не стоит расслабляться. Тем более, если откровенно, - проблем хватает. От необходимости финансового оздоровления сельхозпредприятий, производственных вопросов, повышения зарплат в отрасли до дефицита толковых, грамотных кадров на селе. Крестьяне говорят: сам по себе хлеб не растет. Та же история и с руководителями в агарной сфере…

Точки роста для АПК - в грамотном использовании природных, материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Обращаясь к аграриям на семинаре-совещании, Президент подчеркнул: пора привыкнуть, что производство на селе - это бизнес, а не социальный проект. Кстати, как вы могли заметить, это становится практикой для госуправленцев - масштабно обсуждать будущее самых разных сфер: ЖКХ, образования, а теперь вот и АПК.

О развитии села мы спросили тех, кто отдал всю жизнь работе на земле. Главные акценты - в материале Натальи Бреус.

40 лет в сельском хозяйстве. Почти целая жизнь. Впрочем, Нина Железнова и живет работой. Это сегодня еще и сенатор - опыт и репутацию зарабатывала на земле.

"Озерицкий Агро", которым руководит Железнова, - крепкое хозяйство в Минской области. Земли здесь "нежирные". Но современные подходы, технологии, помогают получать неплохой результат. 2013 стал годом обновления - здесь отстроили ферму и овощехранилище. И сегодня уже инженер с помощью компьютерной программы следит, какая температура и влажность, например, в помещении с корнеплодами. Если что не так, регулирует. В апреле картофель можно продать втрое дороже, чем осенью.

Кроме овощей, выращивают зерно, занимаются даже экотуризмом, но ставку делают на молоко. Живые деньги! С коровы здесь получают более 8 тонн молока в год. Это не рекорд для страны, но очень прилично. Задумались о строительстве новой фермы. Слова Президента о специализации запали в душу. Ведь и правда, лучше сосредоточиться на том, что получается, да и деньги должны работать там, где дают отдачу. Жизнь заставляет придерживаться и принципиального подхода по вопросам качества.

В любых спорах с переработчиками собственная лаборатория дает четкий ответ и по соматике, и по микробиолоии молока. Здесь все оно экстра-класса. А как иначе на такой-то ферме! - говорит руководитель хозяйства. Ну а претензии России не радуют, но закаляют! Жесткий рынок и конкуренция только стимулируют не расслабляться, а всегда держать высокую планку по сырью.

Но как в Озерицком получается не у всех. В "Дрибин Агро" вроде тоже молочно-товарный комплекс. Пытаются достроить уже четвертый год, заполнен он лишь наполовину. Доильный зал фактически простаивает. Завершить большое строительство не позволяет закредитованность. Плюс - за два года здесь сменилось 4 руководителя. Полный провал в кормозаготовке. Оттого и низкие объемы производства молока.

Сергей Савенок, и.о. директора ОАО "Дрибин Агро": "Здесь сенаж и силос, которые нам не обеспечат то молоко, которое мы хотели бы получить. Во-первых, должно быть из клевера, из люцерны, плюс кукуруза, концентраты - тогда, естественно, и молоко будет".

Именно на проблемных моментах делает акцент Глава государства во время глобального разговора о будущем АПК. Сделано в отрасли немало, но нужно двигаться дальше! Все это - неэффективность некоторых ферм, проблему с кормами видит Президент. Задача руководителям: грамотно просчитать кормовую базу и подкрепить последними селекционными разработками. Довести до ума молочные комплексы и поставить точку в строительстве траншей - тогда будет и качество, и рентабельность. Ведь время подтверждает, что инвестиции были сделаны не зря в эти проекты.

Не случайно Глава государства поднимает производственную тему. Ведь технология важна для каждой сферы: будь то животноводство или растениеводство. Одно цепляет другое - внесли меньше удобрений - получили хуже урожай. От этого зависят корма и результат по молоку! Президент напоминает, что у каждой области должна быть и своя структура посевов.

Эффективная экономика - главная задача и пока большая проблема для АПК. Государство ежегодно направляет в эту отрасль огромные средства, но далеко не во всех хозяйствах к финансам хозяйский подход. Два года назад Президент ставил задачу руководителям районов взять проблемные предприятия на контроль и вывести их "в плюс".

Убыточных становится меньше, но темпы не радуют. Правительству предстоит продолжить работу в этом направлении. "Кадровая чехарда", когда меняется по несколько управленцев в течение нескольких лет, добавляет проблем. В Гомельской области в прошлом году заменили каждого третьего руководителя хозяйства. Точки роста - в грамотном использовании не только природных, материальных, финансовых, но и трудовых ресурсов.

В село вкладывают немало средств и сил, в конце концов, потому ждут отдачи. Все недочеты вкупе - от техники до дисциплины - влияют на общий результат. Причем единый подход и к работе частника, и к работе госструктуры. На это Президент нацеливает руководителей райисполкомов.

Во время посевной от всех требуется максимальная собранность. Готовность техники, да и не только это, по поручению Президента мониторит милиция и контролеры. В начале недели на экспериментальной базе "Тулово" выявили, что старт работ на земле здесь рискует затянуться.

Николай Хацкевич, начальник управления Комитета госконтроля Витебской области: "Выявлена низкая готовность сельхозтехники, разукомлектация отдельных сельскохозяйственных машин. В том числе и энергонасыщенных тракторов".

Этот ангар больше напоминает склад металлолома. Некоторые машины уже успели врасти в землю. Рядом с отработавшей свое техникой хранятся и отремонтированные агрегаты. Руководитель хозяйства уверяет: ситуацию постараются исправить в ближайшее время. В ангаре наведут порядок, а технику, которая подлежит ремонту, восстановят. Времени остается все меньше.

Иван Микуленок, директор сельхозпредприятия "Экспериментальная база "Тулово": "Выделены бюджетные средства для ремонта техники в размере 200 тысяч, приобретены два новых агрегата, восстанавливается техника".

Главная установка - до 15 апреля все машины должны быть на линейке готовности. Вот одно из крупнейших хозяйств Дзержинского района. Почти 8 тысяч гектаров сельхозугодий, десятки машин. Чтобы справиться с такой работой, весь автопарк должен быть исправен.

Несмотря на то, что предприятие на хорошем счету, правоохранители работают по принципу "доверяй но проверяй". Заглядывают в каждый бокс. Впрочем, милиционеры отмечают, что для хорошего хозяина внезапных проверок не бывает.

Евгений Сачек, официальный представитель УВД Минского облисполкома: "При выявлении каких-то нестыковок и выявлении каких-то нарушений составляются специальные предписания, они направляются руководителям хозяйств, могут направляться в райисполкомы, а также в качестве надзора могут направляться в органы прокуратуры".

В помощь аграриям должна быть и наука. Разработки нужно держать не только в уме или на бумаге, но и воплощать. Это и подспорье в борьбе с конкурентами, и требование времени, и фундамент не только этого, особенного года для АПК. Подключать сегодня можно и "цифровые находки". Вот айтишники работают над программой, которая позволяет точечно вносить удобрения.

Вячеслав Мазай, директор IT-компании: "Раньше удобрения вносились одинаково на все поле, по одной норме, при помощи спутниковой съемки, новых технологий, которые обновляют с ними каждые 3 дня, можно посмотреть, как развивается поле и вносить удобрения уже по разным нормам".

Пришло время поднимать село и жизнь на периферии на новый уровень. На этом пути от руководителей хозяйств и райисполкомов ждут не просто ответственного подхода к делу, но и большей самостоятельности в принятии решений. Ведь в конечном итоге от того, как будет развиваться АПК зависит и наша продовольственная безопасность, и то, какое место со своей продукцией сможет занимать Беларусь в мире. Все эти месседжи участники совещания держат в уме, погружаясь в посевную кампанию-2018. Как раз сейчас готовят почву, делают подкормку трав и озимых. "Ударный период" начнется как раз после выходных.

Аграрии любят "дружную" весну. Это когда 5-7 дней подряд держится высокая температура, которая позволяет начать сельскохозяйственные работы. Земля оживает. Говорят, в это время, все, что не брось в почв, обязательно приживется! Нынешняя весна не такая. Так что еще больше приходится дружить с технологиями. Они плюс большой труд сельчан - все это вместе и дает результат на земле.