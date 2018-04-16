15 Апреля 2018 21:44

Сегодняшний день - это еще и начало продолжительных выходных в преддверии Радуницы. Это уже стало традицией. На девятый день после Пасхи мы чтим своих предков.

В этом году он выпадает на 17 апреля. День почитания усопших, пожалуй, единственный народный обычай, который со временем признала и церковь, сделав его общецерковным праздником. На Радуницу принято посещать храмы, где в этот день служатся вселенские панихиды, а также могилы родных и близких.

Большие выходные мы получаем, чтобы у каждого появилась возможность вернуться на свою малую родину, почтить память предков и посетить кладбища. На Радуницу люди приезжают даже в отселенные после Чернобыля деревни.

Как бы то ни было – это особое время. Когда в череде ежедневных дел и забот стоит остановиться, обратить свои мысли и взоры к своим корням, к тому, что есть наши истоки, что держит нас на этой земле.