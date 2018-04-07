8 Апреля 2018 21:32

Объединение усилий в борьбе с глобальными угрозами и укрепление безопасности в регионах мира - это и ключевые направления сотрудничества Беларуси и Китая. Минск и Пекин расставляют акценты, говорят о дружбе и обещают сохранить общую тактику стратегических партнеров.

Держать крупное, т.е. поддерживать прочные отношения с большими в прямом смысле странами - это первая внешнеполитическая традиция Поднебесной. Соседние Россия и Казахстан - вне конкуренции. Общая граница и сырьевой интерес. Второе правило - продвигаться от ближнего к дальнему. И вот это как раз про Беларусь. Точка, где два правила внешней политики сходятся в одно. А отсутствие общей границы с Китаем не только исключает конфликт интересов, но и облегчает взаимное сотрудничество. Все вместе, а еще данное природой географическое положение, с большим трудом добытая и удержанная стабильность помещает Минск в круг большой политики.

Очередной визит высокого китайского гостя об этом напомнил. Первые зарубежные визиты вновь назначенного министра обороны Китая - в Россию и Беларусь. Для официального Минска - важный признак признания статуса стратегического партнера и гарантия неизменности выбранного курса на всестороннюю кооперацию Беларуси и Китая. Сотрудничество между странами давно вышло за рамки совместных учений и тренировок. Контакт налажен в образовании: обмен опытом и знаниями организован на базе вузов обеих стран.

Почти 300 китайских военнослужащих получили дипломы Военной академии Беларуси. Прошли бесплатное обучение в Китае и белорусские военнослужащие. Кроме того, КНР неоднократно предоставляла Беларуси безвозмездную военную помощь. Так, полгода назад было подписано соглашение на сумму в 4 с половиной миллиона долларов. В общем активе: соглашения о сотрудничестве в военно-технической области, об охране интеллектуальной собственности, о сотрудничестве в области космических и оборонных технологий.

Флагманы белорусской оборонки и передовых технологий - МЗКТ, "Пеленг", АГАТ-системы управления", "КБ Радар" - уже работают с Китаем. Сегодня для белорусских разработчиков технологичной продукции китайская армия - самая многочисленная в мире - может стать крупнейшим заказчиком. За последние пять лет это уже 8-й визит представителей руководства Минобороны КНР в нашу страну. Как отметил Александр Лукашенко, Китай сыграл решающую роль в усилении обороноспособности Беларуси.

Беларусь и Китай системно поддерживают друг друга во всех международных форматах - от ООН и Международной организации труда до региональных инициатив и форумов. Сегодня Китай выступает за повышение статуса Беларуси в Шанхайской организации сотрудничества - самой полновесной структуре на континенте, которая отнюдь не показала все свои возможности и ресурсы и способна выступить связующим мостом между Великим шелковым путем и Евразийским экономическим союзом.