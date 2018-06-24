Над европейско-американскими отношениями, похоже, опять сгустились тучи. Между ЕС и США может разгореться новая торговая война. Глава Белого дома в своем аккаунте в Twitter пригрозил Брюсселю: Штаты введут таможенные пошлины в отношении европейских автомобилей, если Европа не уберет торговые барьеры, мешающие американским компаниям. Сразу же после этого заявления Минторг взялся за подготовку отчета: угрожает ли импорт авто национальной безопасности?

Тем временем СМИ активно обсуждают другое скандальное решение Дональда Трампа - США покинули Совет по правам человека ООН. Причина - отсутствие реформ в главном правозащитном органе всемирной организации и сотни резолюций в адрес Израиля (основного союзника США). Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Совет "не защищает, а покрывает нарушения прав" и назвал организацию "лицемерной". Мировое сообщество и правозащитники (которые остались без американского финансирования) демарш Вашингтона раскритиковали и напоследок обвинили Соединенные Штаты в нарушении прав беженцев.

На неделе достоянием общественности стали шокирующие кадры из изоляционных лагерей для детей мигрантов. Их отобрали у беженцев, пытавшихся незаконно проникнуть в страну. Детские центры - это переоборудованные склады или магазины. Маленьких нелегалов держат за решеткой. Кормят водой и чипсами. Ведущая телеканала MSNBC Рейчел Мэддоу даже расплакалась в прямом эфире, комментируя ситуацию. Зрители в искренность ее эмоций, впрочем, не поверили и предложили номинировать Мэддоу на "Оскар".

Трампа же за идею разделять семьи мигрантов раскритиковали не только мировые лидеры и гуманитарные организации, но и собственная супруга. Она, кстати, несмотря на отважное поведение, тоже оказалась в центре скандала. Мелания Трамп посетила приют для детей беженцев в куртке с надписью "Мне все равно".

Под давлением общественности, супруги и рыдающих в прямом эфире журналистов президент США отменил-таки скандальную норму, но все же успел попасть из-за нее на обложку журнала "Тайм".

Известное издание разметило коллаж, состоящий из фигуры плачущего ребенка и президента США. Изображение сопроводили подписью: "Добро пожаловать в Америку".