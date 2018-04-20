Малая родина. Судьба и будущее бобруйской гребной базы

22 Апреля 2018 21:35

Не могу не повторить слова из сюжета пропитавшегося китайской мудростью нашего коллеги: "Вспоминая о прошлом, нельзя упустить настоящее".

Звучит мудро, но каково практическое применение?

А вот возьмем спорт и наши сравнительно недавние успехи в гребле. Гордимся? Да! На небольшой гребной базе в Бобруйске, которая построена полвека назад, и по сей день тренируются и воспитываются не просто спортсмены — олимпийские чемпионы.

Да, ведь Бобруйск — это спортивная малая родина для двух спортсменов, которые не раз прославляли нашу страну на мировых первенствах - это братья Андрей и Александр Богдановичи.

Но на деле все оказывается не так гладко. Воспитанники бобруйской школы олимпийского резерва — дети и подростки — вот уже который год тренируются в спартанских условиях. Стыдно сказать: на гребной базе даже нет воды!

А вместо душевой, гардероба, оборудованного тренажерного зала — две каморки и печное отопление. Только чистый энтузиазм и воля к победе. Вот и все, что у них есть.

Почему малая родина олимпийских наград — в перманентном состоянии разрухи? Репортаж Надежды Сербиненко.

Река Березина — именно здесь и по сей день куются олимпийские победы. Вода, по словам самих спортсменов, здесь очень сложная, течение бурное. И, возможно, именно поэтому гребцы бобруйской школы имеют большое преимущество перед своими соперниками.

Грести против течения, не обращая внимания на трудности и неудобства. К такому подходу привыкли и воспитанники Бобруйской школы олимпийского резерва, и их тренеры. Сейчас в школе около восьмидесяти воспитанников. На юниоров — в том числе и на Ивана Храмелю - тренеры возлагают большие надежды.

На реке юные гребцы почти круглый год — из-за сильного течения Березина почти на замерзает. Например, ранней весной температура воды и воздуха около нуля, снег в лицо, а руки буквально примерзают к веслу. Как раз в таких условиях и закаляется спартанский характер бобруйских гребцов.

С непритязательным бытом ДЮСШ нас знакомит начальник гребной базы — сам в прошлом профессиональный каноист, Кирилл Терентьев. Сразу у входа — доска почета воспитанников базы. Здесь — фотографии практически всех прославленных белорусских гребцов. В копилке бобруйской школы сразу пять олимпийских медалей!

Бобруйск — это малая спортивная родина и для братьев Богдановичей.

Младший Андрей и старший Александр еще детьми начинали грести на Березине. Андрей Богданович — в составе национальной сборной и сейчас. Каноист интенсивно готовится к летней Олимпиаде - 2020 в Токио. Александр же — со спортивной карьерой закончил и теперь депутат палаты представителей. Обладателя золотой и серебряной олимпийских медалей на крыльце той самой базы тепло встречает первый тренер Петр Яновский.

Двадцать с лишним лет прошло со дня первой тренировки.

К сожалению, многое пришло в еще больший упадок. Вместо раздевалок — две каморки, отопление дровами, обветшалый эллинг для хранения лодок. Хотя и ностальгия на малой спортивной родине сильная.

Судьба и будущее бобруйской гребной базы пока не определены. Инвестора, готового вложить деньги в строительство нового спортивного комплекса на Березине, найти пока не удается. А в бобруйском горисполкоме ситуацию заочно прокомментировали так. В городе сейчас два крупных строящихся объекта — детская больница и средняя школа. И львиная доля бюджета сейчас направляется туда. А проект новой гребной базы уже есть. И возможно, следующий, 2019 год, будет поворотным годом для бобруйской гребли. А сам город станет малой спортивной родиной для новых имен.