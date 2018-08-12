"Малая родина". Новый ролик, посвященный родному краю

12 Августа 2018

Коль уж так широко говорим о поручениях, вспомним и о нашем национальном трехлетнем проекте под названием "Малая родина". Агентство теленовостей активно занимается его информационным сопровождением. И сегодня у нас пополнение в серии роликов, посвященных родному краю.

На этот раз в съемках принимали участие не только профессиональные актеры, но и самые обычные труженики села. Творческой группе пришлось подстраиваться под график работы комбайнеров, чтобы не помешать темпам уборочной. Давайте посмотрим, что из этого получилось (видео).    

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