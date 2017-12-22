Главная>>Главный эфир>>М. Мясникович: Создан прообраз нового мирового финансового центра
Главный эфир
RSS
М. Мясникович: Создан прообраз нового мирового финансового центра
Скачать Поделиться

24 Декабря 2017 21:10

М. Мясникович: Создан прообраз нового мирового финансового центра

Декрет Президента Беларуси "О развитии цифровой экономики" стал самой настоящей сенсацией, его уже разложили по полочкам многие ведущие СМИ мира, но об этом чуть позже.

А пока мнение Михаила Мясниковича, который всегда был сторонником развития ІТ-сектора в нашей стране. В интервью "Главному эфиру" он заявил, что в Беларуси создан прообраз нового мирового финансового центра. Председатель Совета Республики, учитывая богатое научное прошлое, с одной стороны, радеет за инновации и как парламентарий видит плюсы для реального сектора экономики.

В чем они заключаются, и следит ли руководитель верхней палаты парламента за курсом биткоина? Узнаем прямо сейчас (видео).

  

Другие новости

Почему пустеет музей в Лошице? Чаму пусцее музей у Лошыцы? Chairman of Board of OAO Belarusbank Viktor Ananich gives interview 17.12.2017 21:29 / Главный эфир Почему пустеет музей в Лошице?

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =