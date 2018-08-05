Инцидент на Минской кольцевой вызвал серьезный резонанс в социальных сетях

Мы продолжаем "Главный эфир", пожалуй, самой обсуждаемой темой для столичных автомобилистов на этой неделе. Поговорим о ситуации с мостом на Минской кольцевой. Серьезные заторы на одной из самых загруженных трасс вызвал провал проезжей части - не выдержали нагрузку опорные конструкции путепровода в районе Игуменского тракта. Участок внутреннего кольца МКАД там закрыт. Завтра ограничат движение еще и на съездах развязки, а также под аварийным мостом. На месте работают ремонтные бригады. Для поддержки лопнувшей балки установили дополнительную металлическую конструкцию. Полностью возобновить движение планируют в октябре.

Инцидент на кольцевой вызвал серьезный резонанс в социальных сетях. Фото, видео, комментарии сразу же появились в лентах новостей. На место происшествия тут же выехали и фотокоры информационных порталов, блогеры. Эти кадры мы видим сейчас.

Не сказать, что это происшествие серьезно испугало автомобилистов. Сразу вот и шуточки пошли из серии: "Меняю "джили" на "жигули" в начале пробки".

Я бы не поменяла хотя бы потому, что в "джили" есть кондиционер.

И не только поэтому, я думаю. А вообще, приятно наблюдать эволюцию народного юмора. Сначала в таких ситуациях фигурировали шестисотые "мерседесы", потом "лексусы", теперь вот "джили". Да и вся ситуация говорит только о том, что неплохо живем, раз треснувшая балка вышла в топ новостных лент и стала едва ли не главной темой для обсуждения.