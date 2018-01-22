Интервью с новым председателем "Белой Руси" Геннадием Давыдько

21 Января 2018 21:39

Среди 23-х тысяч выдвиженцев на местных выборах этого года около половины - это представители "Белой Руси". Как сказал сто с небольшим лет назад Владимир Ильич Ленин: "Есть такая партия!". Или не партия, а гражданская платформа, объединяющая более 180 тысяч активных членов и доминирующая в представительных органах Беларуси всех уровней - от местных Советов депутатов до обеих палат парламента. Вспомнили цитату классика мы, конечно, неслучайно. На неделе вновь разгорелись жаркие споры о партийном строительстве. Быть или не быть "Белой Руси" партией большинства не только де-факто, но и де-юре - по уставу, правам и возможностям.

Интригу и дискуссию породил третий съезд общественного объединения. Он прошел в Национальной библиотеке, подвел итоги за пять лет и, по сути, открыл новую эпоху развития гражданского общества. При этом "Белая Русь" в партию так и не трансформировалась. Хотя цель такую, пусть не первую и не главную, но все же обозначила.

Почему не партия? Давайте разберемся. Во-первых, с латыни "pars" - это часть. Часть общества, вооруженная идеологией и программой в борьбе за власть. "Белая Русь" делить общество на части не хочет, напротив, консолидирует. По идеологическим предпочтениям своих членов не просеивает, чаще занимая нишу центристов. А власть, которой реально и так располагает через своих сторонников в парламенте, на руководящих должностях и через лидеров общественного мнения, для "Белой Руси" вообще не цель, а средство. Средство поддержки Президента, государства, суверенитета, программ развития и конкретных граждан.

На пальцах эту позицию объяснил новый председатель "Белой Руси" Геннадий Давыдько. Его единогласно избрали по итогам третьего съезда. Задал вопросы наш политический обозреватель Андрей Кривошеев (видео).