В Буковеле белорусских туристов наказали за георгиевскую ленту

14 Января 2018 21:12

И еще немного об открытости и безопасности. Госдеп США признал Беларусь более безопасной, чем государства Западной Европы. В специальном рейтинге внешнеполитического ведомства, составленного для американских туристов, наша страна попала в первую группу стран – приезжим рекомендуют соблюдать обычные для заграничной поездки меры предосторожности.

Из стран бывшего соцлагеря серьезных проблем с безопасностью Госдеп не увидел в Армении, Казахстане, государствах Балтии, Польше.

А вот Германия, Франция, Великобритания и другие западные страны – во второй группе из-за высокой угрозы терактов.

Не обошлось и без традиционных курьезов. К примеру, Госдеп скрупулезно обозрел в рейтинге для путешественников Антарктиду. На этом континенте гражданам США рекомендуют проявлять повышенную осторожность. Антарктиде присвоен второй уровень опасности. Такой же и Украине.

К сожалению, в позиции нашей южной соседки в рейтинге безопасности на неделе пришлось серьезно усомниться – из-за неприятного инцидента, в который попали белорусские туристы в Буковеле – это популярный горнолыжный курорт. Трое мужчин и две женщины передвигались по Прикарпатью на автомобиле с флажком, на котором была изображена георгиевская ленточка. Туристы, очевидно, не знали, что она законодательно запрещена в Украине.

Однако дело даже не в штрафе, который по итогу заплатили путешественники. Ленточку в автомобиле заметил местный депутат, который сорвал с машины номера, чтобы авто не скрылось, и вызвал на место правонарушения бывших бойцов АТО – около 20 человек. Позже депутат хвастался в интервью местным СМИ, что теперь-то "белорусы надолго запомнят, какую символику нельзя использовать в Украине". "Суд и полиция были для туристов как помилование", – заявил народный избранник.

Хоть на колени не поставили – и на том спасибо. Ну а мы возвращаемся в Беларусь - страну безопасную и не опасающуюся быть открытой.