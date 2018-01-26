"Главный эфир" воспользовался уникальной возможностью ненадолго вернуться в детство

28 Января 2018 21:00

Здравствуйте! Это "Главный эфир".

Помните, из школьной классики: "Мороз и солнце, день чудесный"? На самом деле так, чтоб и мороз, и солнце, и снег, сейчас большая редкость, зимы уже не те. "Главный эфир" просто не мог не воспользоваться такой уникальной возможностью, чтобы вернуться в детство.

Помните, как было? Центр детской вселенной зимой - это горка. Сразу после уроков (а иногда и вместо них) мы спешили сюда. Кто на лыжах "Телеханы", кто на санках, а кто и вовсе на куске линолеума или вот на такой картонке. Главное - чтобы скользила хорошо!

Сегодня так катаются редко - выбор товаров для зимних удовольствий огромный, никакого дефицита. Вот, например, в нашем детстве все завидовали счастливчикам, у которых были автомобильные камеры. А потом эти камеры просто обтянули специальным синтетическим материалом, в нашем обиходе появилось новое слово - "тюбинг".

В общем возможностей для полноценного зимнего отдыха сегодня на любой вкус и кошелек. Хотите в горнолыжном центре, а хотите прямо в городе с помощью подручных средств. Правда, в крупных городах таких горок становится меньше, часто на их месте вырастают новые жилые кварталы.

Так, например, жители столичного микрорайона Каменная Горка даже запустили специальную петицию с просьбой не допустить строительства на их любимом холме. Каждый сезон с этой горки катаются тысячи детей. Но местные власти решили: здесь должно появиться пожарное депо, которого в районе до сих пор нет. И вообще горка находится в опасной близости от Минской кольцевой дороги.

Какой выход найдут из этой ситуации? Узнаем сегодня в "Главном эфире". Мы начинаем!