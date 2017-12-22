"Главный эфир" начинается необычно – в одном из магазинов пиротехники

24 Декабря 2017 21:00

Новые надежды, новые мечты и ожидание как минимум чуда. Ровно неделя до праздника, с которым мы связываем самые сокровенные желания. Новый год – время подарков, добрых дел, запаха мандаринов и, конечно, фейерверков.

Мы начинаем программу необычно – в одном из магазинов пиротехники. Вот такие яркие красивые коробки - от самой большой, величиной в хороший телевизор, до карманной петарды. Обещают взрыв эмоций, фейерверк счастья и просто взрывное удовольствие всем, кто ими воспользуется.

Но так ли безопасна пиротехника? Почему наличие сертификата и лицензии на этот товар так важны? На что покупателю стоит обратить внимание? И к чему может привести беспечность как детей, так и взрослых? Эти вопросы мы обязательно зададим сегодня в программе.

Огни в небе и счастливые улыбки наших коллег – это лишнее подтверждение, что в руках настоящих профессионалов пиротехника дарит праздник и фейерверк эмоций!

Одновременно это и пролог грандиозного "Главного эфира" фактически за несколько часов до Нового года, где мы подведем итоги 2017-го.

