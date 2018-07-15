Начнем мы с события, за которым следила вся планета - по крайней мере, та ее часть, которая живет спортом. Главная футбольная интрига четырехлетия разрешилась! Сборная Франции - чемпионы мира. В фантастическом финале в "Лужниках" трехцветные переиграли хорватов, которые до решающего матча добрались впервые в своей истории. В соперниках у французов была команда, играющая на кураже. Хорватов уже прозвали чудом чемпионата, чего стоят три победных матча плей-офф, в каждом 120 минут игрового времени и дважды - серия пенальти. Французы выглядели свежее, быстрее и мощнее своих оппонентов. Трехцветные проявили характер и выстояли. Главный футбольный кубок - в руках команды Дидье Дешама. Спустя 20 лет после того, как сам наставник выиграл этот титул в качестве игрока, сегодня он берет его как тренер.

За футбольными баталиями на протяжении месяца следили миллионы фанатов по всему миру. В Беларуси трансляции каждого из 64-х матчей вели каналы главного медиахолдинга страны. За поединками наблюдали 58% белорусов - это более 4 миллионов телезрителей. Наибольшей популярностью пользовались поединки с участием хозяев чемпионата.

Пик зрительского интереса пришелся на матч Россия - Хорватия. Его посмотрел каждый пятый городской житель нашей страны - это почти полтора миллиона человек. Доля телесмотрения составила 37,5%. Это значит - именно столько горожан, решивших провести тот субботний вечер у экранов телевизоров, предпочли именно футбол на "Беларусь 5" любому иному телевизионному зрелищу. На втором месте по интересу болельщиков оказался полуфинальный матч Англия - Хорватия. За трансляцией этого поединка на пятой кнопке наблюдали 1 миллион 88 тысяч болельщиков. Поединок России и команды Египта собрал у телеэкранов 1 миллион 67 тысяч человек.

Футбол в режиме онлайн на официальном сайте Белтелерадиокомпании tvr.by посмотрели 4,5 миллиона болельщиков. Охват зрительской аудитории четвертьфинальных и полуфинальных матчей - более 2 миллионов 60 тысяч человек. За это же время обзоры встреч чемпионата мира на YouTube-канале "Беларусь 5" просмотрели около 260 тысяч болельщиков, более 95 тысяч просмотров пришлось на матч Россия - Хорватия. А ведь футбольные ролики можно увидеть еще и в группах АТН в социальных сетях.