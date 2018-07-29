Глава МАРТ Владимир Колтович о новых возможностях для бизнеса в регионах и указе 345

Новые возможности для бизнеса в регионах открыл 345-й Указ "О развитии торговли, общепита и бытового обслуживания". Документ работает уже более полугода, и самое время посмотреть, что сделано, а где еще остались нерешенные проблемы. И главное - поверил ли новым правилам игры бизнес и готов ли он открывать свое дело на селе?

Цифры говорят, что да. С начала года появилось почти 700 новых субъектов хозяйствования. Причем 500 из них - это индивидуальные предприниматели. Накануне дня работников торговли, который отмечается сегодня, мы проехали с главой МАРТ Владимиром Колтовичем по Гродненской области. Здесь наибольшее количество открывшихся магазинов по новому указу. И спросили у бизнеса, что еще нужно изменить в правовом поле, чтобы предприниматель пришел на село.

Рассказывает Светлана Лукьянюк.

Евгений в торговом бизнесе не новичок. Занимался автозапчастями, одеждой. Полтора года назад первая "проба пера" - в Лиде продуктовый магазин. Увидев плюсы работы на селе по 345 указу, открыл еще два в деревнях.

Предприниматель готов еще три магазина открыть в селах района. Но есть опасения по гарантиям вложенных денег. Основной риск - приход сетевого ритейла.

Соседство с магазином Белкоопсоюза здесь, в Бердовке, где 650 жителей, только на пользу, это говорит и собственник, и местная власть. У людей есть выбор и по цене, и по ассортименту. Задача регулятора - контролировать, как он работает указ. Какие моменты исключить либо дополнить. Поэтому все руководство министерства на неделе отправилось в регионы.

Но желающих открыть свое дело на селе, конечно, больше. Об этом предприниматели рассказали на встрече в Лиде. Беспокойства только, не съест ли после их бизнес крупная торговая сеть. Которая, кстати, выбирает для себя лакомые куски, а не идет в малонаселенные деревни.

Функции социальные - сегодня на Белкооопсоюзе. Можно его и хвалить, и ругать, но то, что их автолавки едут туда, где живут и несколько человек, это факт. Подсчитано, доставка более чем за 11 километров - убыточна. Поэтому самое время обсуждать возможные изменения в 345 указ. В МАРТ создана рабочая группа. И уже есть предложения для обсуждения.

Такие подходы местная власть поддерживает. Именно она определяла территории, где сегодня большие преференции для бизнеса. И она вправе этот список расширять. Тем самым дает одним шанс работать и создавать новые рабочие места, а другим - получать комплекс услуг рядом с домом таких нужных магазинов.

Льготами работы на селе может пользоваться не только бизнес и Белкоопсоюз. Да, может быть, где-то есть вопросы и к ассортименту. Но сегодня здесь стараются работать и под заказ. И сохранять рабочие места.

МАРТ готов рассмотреть и варианты поддержки этого крупного игрока Белкоопсоюза на рынке, но не огулом, а конкретные проекты в определенных районах, где проблема нехватки тех же магазинов стоит остро.

Инициативных людей ждут и в общепите, и в бытовом обслуживании. Здесь конкуренция растет. Приходят предприниматели. Но госкомбинаты бытового обслуживания также востребованы, тем более они еще и торгуют непродовольственными товарами. Спрос на ритуальные, пошив одежды и парикмахерские.

Подключиться к более активной работе на селе МАРТ приглашает и Белпочту. В рабочей группе по совершенствованию 345 указа ждут предложений и по их вкладу по доставке товаров на периферию. Тем более, у нее такой опыт уже есть.

Уже в ближайший вторник на рабочей группе в министерстве эти и другие предложения будут детально рассмотрены. Ведь вкладываться в ту же торговлю - выгодно. Спрос на товары был и будет. Итоги первого полугодия работ отрасли - плюс 10 процентов розничного товарооборота. К тому же торговля - в тройке лидеров по вкладу в ВВП.